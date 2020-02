Sottopasso e lungomare. Due cantieri al via con chiusure al traffico

Due cantieri da lunedì interesseranno la zona mare di Misano Adriatico. Il primo intervento riguarda la conclusione dei lavori al sottopasso di via Liguria – via Garibaldi. Dopo aver adeguato e messo in sicurezza il percorso ciclopedonale mare-monte, raccordandolo con la pista ciclabile che collega Misano Brasile con il polo scolastico e sportivo, si interverrà sulla pavimentazione stradale. Sarà asfaltato tutto il tratto che va dall’incrocio con via Garibaldi e via Matteotti fino alla rotatoria via Romagna. Ciò comporterà per due giorni la chiusura al transito veicolare. Da mercoledì il sottopasso sarà nuovamente fruibile in entrambe le direzioni, illuminato da lampade a led che lo renderanno più sicuro.

Il secondo intervento riguarda il lungomare Litoranea Nord. Lunedì mattina si aprirà il cantiere per intervenire con lavori di manutenzione degli arredi urbani e per sistemare alcuni dossi in porfido. I lavori comporteranno la chiusura per una settimana del lungomare Litoranea Nord fra via Alberello e la rotatoria di via del Mare, col traffico dirottato in via Alberello. I fondi per questo intervento rientrano fra quelli, 150 mila euro, ricavati da una ottimizzazione del bilancio.