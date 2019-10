Sabato al PalaSGR l'Angels Day, poi Dulca-Castelfidardo

È in programma domani, sabato 12 ottobre, alle ore 18.00 l’Angels Day, la festa in cui tutta la famiglia degli Angels del Patron Maurizio Fabbri si ritrova al PalaSGR per la sfilata di tutti i gruppi, a partire dai piccoli del Minibasket, al settore giovanile fino ad arrivare al momento più atteso, l’entrata della prima squadra ancora targata dallo sponsor DULCA, guidata da Coach Riccardo Badioli che a seguire alle ore 21.00 affronterà il Castelfidardo nella prima giornata di campionato della Serie D girone A Marche.