Incidente tra auto e bici in via Casalecchio, 54enne al Bufalini

Un sorpasso in curva sarebbe all’origine dell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 13, in via Casalecchio, a Rimini, tra una utilitaria e una mountain bike. Ad avere la peggio il ciclista, un 54enne riccionese trasportato in via precauzionale all’ospedale Bufalini di Cesena. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Locale, l’auto, guidata da una 73enne corianese, avrebbe toccato il manubrio della mountain bike in curva, facendo rovinare sull’asfalto il ciclista. Che, nonostante la caduta, è sempre rimasto cosciente.

In un primo momento, il 54enne, seppur un po’ stordito, aveva rifiutato il trasferimento al Bufalini, ma i sanitari del 118 lo hanno convinto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti.