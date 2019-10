A Misano World Circuit weekend con il Porsche Festival il 5 e 6 ottobre

Si avvicina l’annuale appuntamento con il Porsche Festival, l’evento più atteso da tutti gli appassionati della casa di Zuffenhausen, in scena a Misano World Circuit sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Giunto alla sua quinta edizione, il Porsche Festival si è trasformato negli anni in uno degli appuntamenti imperdibili non solo per gli appassionati e i possessori di Porsche, ma per tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend all’insegna della sportività e del divertimento insieme ad amici e familiari.

A MWC prevista la presentazione, in anteprima nazionale, di Taycan, la prima auto a trazione completamente elettrica di Porsche. L’auto sarà in esposizione in un’area dedicata, dove il pubblico potrà ricevere informazioni sulla vettura e guardarla da vicino, per la prima volta in Italia.

Novità anche per quanto riguarda la Porsche Carrera Cup Italia che, per la prima volta, sarà corsa anche orario serale, regalando emozioni indimenticabili. Le due gare in programma vedranno impegnate 25 scatenate 911 GT3 Cup e anche l’esordio di Carlo Vanzini, commentatore SKY della F1, che sarà al volante di una 911 GT3 Cup proprio in livrea Sky.

La piattaforma tv trasmetterà la Carrera Cup Italia in diretta gara 1 sabato sera su Sky Sport Arena (ore 19.50) e gara 2 domenica su Cielo e ancora Sky Sport Arena (ore 12.25).

A MWC saranno in pista anche tutti coloro che hanno prenotato le attività in pista sul sito del Porsche Festival, pensati per offrire esclusive esperienze di guida al volante della propria Porsche o a bordo di una vettura della Porsche Experience, oppure al fianco di un pilota professionista per un Hot Lap a bordo di una 911 GT3 Cup.

Spettacolo anche nel paddock, con aree rappresentative dell’intero universo Porsche: dall’Area Classic alla Smart Mobility, passando per la Formula E con una riproduzione della Porsche 99X Electric che gareggerà nel campionato 2019-2020.

E poi ancora l’Area Porsche Club e quelle dedicate agli sport come l’Area Sci Club e Green Club, Porsche On Board e l’Area Games e Simulatori a disposizione degli amanti del virtuale.

Tanto divertimento anche per i più piccoli con l’Area Young Drivers, dove potranno gareggiare a bordo di macchinine a due pedali in un mini circuito dedicato, e l’Area Kids, dove verranno proiettate in anteprima alcune scene del nuovo film d’animazione “Playmobil: The Movie”, in uscita il 31 dicembre nelle sale cinematografiche italiane.

Infine la Porsche Talk Arena con un palinsesto giornaliero da non perdere, ricco di prestigiosi interventi e ospiti speciali. Tra questi, l’allenatore Fabio Capello racconterà sfide, sogni e successi di una carriera che ha fatto la storia del calcio, mentre Freeda darà voce all’universo femminile con una Masterclass dell’esperta di immagine Rossella Migliaccio.

Master of Cerimonies dell’Arena e dell’intero evento saranno Federica Masolin e l’ex pilota Matteo Bobbi, voci e volti della Formula1 di Sky, che animeranno il Porsche Village nelle due giornate.

A colorare il Porsche Village, alcune delle opere d’arte del Porsche Museum di Stoccarda: la storica 993 GT2, la 917 Gulf del primo successo di Porsche alla 24 Ore di Le Mans e la 911 RSR sono solo alcune delle auto leggendarie che i visitatori avranno la possibilità di ammirare da vicino.

Spazio anche agli stand dei partner: Q8 Hi-Perform, main partner del Porsche Festival 2019, offrirà al pubblico la possibilità unica di volare su Misano a bordo di una mongolfiera e di sfidarsi a bordo di veloci kart sul circuito del kartodromo all’interno del Village; mentre Brembo, leader globale degli impianti frenanti, racconterà ai visitatori l’evoluzione della collaborazione con Porsche attraverso pezzi classici e unici nel loro genere. E poi ancora Michelin, Glasurit e Vodafone Automotive.

Chi invece volesse cogliere l’occasione per conoscere meglio il territorio e le bellezze artistiche nei dintorni del circuito, il Fondo Ambiente Italiano (FAI) offrirà visite organizzate alla galleria d’arte moderna e contemporanea di Villa Franceschi.

È possibile consultare il programma completo e acquistare un’attività sul sito del Porsche Festival 2019 https://porschefestival.porscheitalia.com/ita/.