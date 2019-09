Sanzionato un locale completamente abusivo

La Polizia Locale di Rimini, durante un controllo effettuato sulla regolare occupazione del suolo sul litorale nord, si è imbattuta in un pubblico esercizio privo di qualsiasi autorizzazione. Non aveva infatti alcun titolo per il posizionamento sul suolo comunale di tavoli e sedie ed era sprovvisto di autorizzazioni amministrative e igenico-sanitarie per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli agenti hanno elevato verbali amministrativi per oltre 4mila euro. Rimossi tavoli e sedie. Le violazioni sono state segnalate al Settore Attività Economiche di Rimini per l’emanazione del provvedimento di chiusura immediata, oltre ad essere state segnalate alle altre autorità competenti (Cosap, Tari e Guardia di Finanza), per la valutazione di eventuali provvedimenti successivi.