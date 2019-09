Iniziato il 22° campionato di beach tennis maschile al Tennis Viserba

Ripartiti. Sulla sabbia del Tennis Viserba ha preso il via martedì il 22° campionato di beach tennis, con ben 28 formazioni ai nastri di partenza suddivise nella fase a gironi in tre raggruppamenti, A e B composti da 10 squadre ed il C da 8.

Il master finale ad eliminazione diretta è in programma sabato 23 novembre. La coppia formata dai pluri-scudettati Matteo Zannoni e Federico Urbini parte con i favori del pronostico, ma sono tante le squadre antagoniste pronte a dare battaglia. Prima giornata caratterizzata da grande equilibrio nei tre gironi anche se non è mancata qualche sorpresa.

Vediamo ora nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Cavaldoro su Antonelli-Campedelli, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Cataldo-Stacchini su Andreani-Modeo, Amaduzzi-Santolini su Angeli-Bevitori e Saponi-Paci su Cimatti-Lombini. In posticipo giocheranno Filippi-Pari contro Galli-Urbinati.

Classifica: Zammarchi-Cavaldoro 3; Cataldo Stacchini, Saponi-Paci, Amaduzzi-Santolini 2; Angeli-Bevitori, Cimatti-Lombini, Andreani-Modeo 1; Filippi-Pari, Galli-Urbinati, Antonelli-Campedelli 0.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Urbini-Zannoni su Greco-Fabbri, Leardini-Bonori su Varliero-Fancello, Filippini-Bertozzi su Neri-Montagna e Zoli-Lorenzi su Ferri-Bugli. In posticipo giocheranno Di Marco-Frisoni contro Crociati-Bazzocchi.

Classifica: Urbini-Zannoni, Filippini-Bertozzi, Leardini-Bonori, Zoli-Lorenzi 3; Varliero-Fancello, Neri-Montagna, Ferri-Bugli, Di Marco-Frisoni, Crociati-Bazzocchi, Greco-Fabbri 0.

Girone C. Vittorie piene per 3-0 di Amadori-Casadio su Bernardi-Gambuti e Mecozzi-Morosato su Ceci-Aneti, mentre di misura per 2-1 è il successo di Broccoli Gessaroli su Rinaldi-Alvisi. In posticipo giocheranno Savini-Torroni e Marone-Agostini.

Classifica: Amadori-Casadio 3, Mecozzi-Morosato 3; Broccoli-Gessaroli 2; Rinaldi-Alvisi 1; Ceci-Aneti, Savini-Torroni, Marone-Agostini, Bernardi-Gambuti 0.

Martedì prossimo è in programma la seconda giornata.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba