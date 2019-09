Albergatore Pro RBR vs Pall. Senigallia, la vigilia di coach Massimo Bernardi

Si comincia. Domani (domenica) alle ore 18:00 al Palasport Flaminio di Rimini Albergatore Pro RBR ospita la Pall. Senigallia per la prima di campionato. Per i ragazzi di coach Massimo Bernardi sarà l’esordio in serie B.

Intervista al condottiero dei biancorossi – dal sito ufficiale di RBR -.

Coach finalmente domani si comincia. Nelle ultime amichevoli è stato costretto a lasciare a riposo qualche giocatore, qual è il punto della situazione sulle condizioni dei ragazzi?

“Francesco Bedetti e Moffa hanno lavorato regolarmente da martedì, tuttavia Francesco non è ancora al top della forma però sia lui che Niccolò giocheranno con impiego normale. Peccato per Ramilli che abbia preso una piccola distorsione alla caviglia alla fine dell’allenamento di ieri: non è niente di grave, ma deve fare un po’ di terapia e domani vedrò come utilizzarlo. L’unico indisponibile è Vandi, quindi l’undicesimo e il dodicesimo saranno Chiari e Guziur”.

Senigallia è stata la prima squadra affrontata, e battuta, nel ciclo di amichevoli pre-campionato, ma erano altre condizioni e loro erano privi di Gurini. Che squadra incontrerete domani al Flaminio?

“Dall’altra parte del parquet ci sarà una squadra forte, così come tutte le altre di questo campionato che sarà difficile sia sul piano fisico che tecnico. Il loro top player è Gurini, giocatore ex Rimini che gioca da 3/4, ha buon tiro dalla distanza ed è forte anche nell’uno contro uno. Altri ottimi giocatori sono Paparella, play-guardia con tiro da tre punti, i due lunghi Pierantoni e Cicconi Massi che hanno qualità atletiche e tecniche e l’altro ex Rimini Caroli che è un atleta. Non sarà per nulla semplice perché ancora non siamo al cento per cento visti anche i problemi fisici di quest’estate”.

Su cosa fa affidamento Albergatore Pro RBR per puntare fin da subito ai due punti?

“Conto sulle nostre caratteristiche principali: energia, intensità e qualità di gioco. Ma soprattutto facciamo affidamento sul nostro meraviglioso pubblico che domani finalmente si ritrova insieme a noi nella nostra casa. Spero di poter garantire a tutti i tifosi un pomeriggio insieme di buon basket”.

La partita sarà trasmessa lunedì sera alle 23:20 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv.