San Marino Junior Cup: titani avanti nel doppio

Proseguono a pieno ritmo gli incontri della San Marino Junior Cup, torneo giovanile del circuito Tennis Europe, riservato alle categorie Under 14 e Under 16, in svolgimento fino a domenica sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Dopo due giornate dedicate ai primi due turni dei tabelloni singolari, oggi hanno preso il via anche i tabelloni di doppio. In quello femminile Under 14 buona la partenza delle sammarinesi Ludovica Ceccoli e Giulia Galvani, che si sono imposte con lo score di 7-5 7-6 su Matilde Manfredi e Guia Solari.

Vittoria, nel doppio maschile Under 16, anche per Lorenzo Tamagnini e Simone De Luigi, che dopo aver perso 3-6 il primo set, si sono imposti per ritiro degli avversari nel secondo set, sul risultato di 4-3 per i due titani.

Per quanto riguarda i singolari, da segnalare, nel tabellone Under 14 maschile, le sconfitte delle prime due teste di serie: il francese Valent Faure, prima scelta del seeding, ha ceduto 6-4 6-1 al ceko Votech Vales, mentre l’austriaco Pinter si è arreso 7-6 6-3 all’italiano Christian Capacci.