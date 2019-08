Rimini FC. Campagna abbonamenti, superata quota 350. Gli orari della prossima settimana

Il Rimini F. C. rende noto – in una nota – che la campagna abbonamenti “Io C sarò” ha superato quota 350, per la precisione sono 351 le tessere sottoscritte sino alla giornata di sabato.

Da domani (lunedì) si riprende. Nella nuova settimana le tessere si potranno sottoscrivere, dietro presentazione di un documento di identità, negli uffici posti sotto la Tribuna Centrale dello stadio “Romeo Neri” nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 19.30.

Resta sempre attivo e operativo il seguente punto vendita:

• Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.