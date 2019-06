Martedì al Frontemare e mercoledì su Icaro TV la serata finale di "Calcio d'Estate"

È tutto pronto per la serata finale di “Calcio d’Estate!” 2019. Appuntamento domani (martedì) sera alle 20:00 al Ristorante Frontemare di Rivazzurra e su Icaro TV (canale 91) mercoledì dalle 21:00.

Sul palco allestito sulla terrazza sulla spiaggia del noto locale riminese sfileranno le società di serie C, serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Nell’occasione saranno consegnati anche i premi della trasmissione “Calcio.Basket” al miglior giovane del Rimini FC (in collaborazione con “Ottica Ferri”) e all’autore del gol più bello della stagione dei biancorossi (in collaborazione con “Nuova Ricerca”). Per Promozione e Prima Categoria saranno premiati anche i migliori giocatori e tecnici della categoria.

Presentano Roberto Bonfantini e Chiara Ronca, con le notizie di mercato a cura di Attilio Fabbri.

Le società che hanno confermato la loro presenza: Rimini FC, Savignanese, Diegaro, Fya Riccione, Copparese, Virtus Castelfranco, Alfonsine, Pol. Stella, Futball Cava, Gambettola, Vis Misano, Tropical Coriano, Cervia 1920, Del Duca Ribelle, Ronco Edelweiss Forlì, Real San Clemente, Athletic Poggio, Bellaria-Igea Marina, S. Ermete 1970, Riccione Calcio 1926, Vis Novafeltria, Gatteo.