Lancia bottiglie e ribalta cassonetti. Arrestata 56enne

Tirava bottiglie contro le pensiline degli autobus, dove c’erano persone in attesa, e ribaltava a terra cassonetti dell’immondizia. Gli agenti di una volante della Questura, su segnalazione dei militari dell’esercito che si trovavano sul piazzale della stazione, sono intervenuti per calmare una 56enne di origine brasiliana, già nota alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione.

Invitata a fornire le sue generalità e a salire sull’auto di servizio la donna si è scagliata contro un agente, spingendolo e colpendolo con due calci all’inguine e al ginocchio. Una volta davanti alla Questura prima si è rifiutata di scendere dalla macchina e, una volta scesa, la sua aggressività non si è placata e ha dato un morso allo stesso agente. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a somministrarle un sedativo.

La donna è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciata per getto pericoloso di cose, rifiuto di fornire le proprie generalità, danneggiamento ed oltraggio a pubblico ufficiale.