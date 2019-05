Team del Capitano e Granfondo Squali, un connubio vincente

Alla Granfondo Squali di Cattolica e Gabicce Mare, il Team del Capitano vuole essere presente e già poche ore prima della partenza, la squadra viene decretata “vincitrice” essendo la più numerosa ai nastri di partenza.

“Un successo che per noi, è già la realizzazione del nostro ideale del fare “squadra” – racconta il presidente Bertozzi –. Ci confermiamo come squadra più numerosa in una manifestazione che è nata nel nostro stesso anno di nascita e con la quale abbiamo stretto subito un “feeling speciale”. Inoltre la gara era valida come prova sia del Marche Marathon che ora ci vede alla testa. Avevamo messo nel mirino il raggiungimento della prima posizione e abbiamo raggiunto questo ulteriore obiettivo, tutto in un solo week-end! Il Team del Capitano, come premio di partecipazione, ha ricevuto una bici dello sponsor Trek, uno dei partner principali della G. F. Squali insieme a Craft, a Enervit e alla Concessionaria Porsche Gabellini, che sempre alla società, ha offerto una “Porsche Experience” in circuito (un giro in pista)”.

I premi sono stati consegnati sul palco allestito allo Shark Arena durante il talk show del sabato sera, che ha visto come ospite d’onore il comico romagnolo Paolo Cevoli.

La corsa. I risultati nel percorso Medio-Fondo dove erano in programma 85 chilometri da percorrere; vedono Mirco Mignani secondo classificato per la categoria dell’ M6, mentre Luisella Montebelli fa sua la propria categoria d’appartenenza W3.

Nel percorso lungo, di 135 chilometri, lungo la celebre “panoramica” che porta all’arrivo di Gabicce Monte i risultati dei portacolori del Team del Capitano sono arrivati abbondanti. In campo femminile ritroviamo Maria Cristina Prati sul terzo gradino del podio. Debora Morri conclude una splendida prova, seconda solo a Michela Bergozza del team (Ktm – Scatenati).

Il “leader” del team, il trascinatore della squadra, Daniele Bertozzi, conquista il primo gradino del podio. Da sottolineare anche la buona prestazione di Marco Giovagnoli, secondo della categoria Senior.

Inoltre il per Team del Capitano, la gara era valida come campionato sociale: Vincitori del Percorso Medio Fondo: Marco Cima M e Luisella Montebelli fra le Donne. Vincitori del Percorso Lungo: Fabio Della Bartola e Debora Morri fra le donne.