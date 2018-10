Parco della Resistenza. Si metterà mano ai laghetti

Grazie anche alle segnalazioni arrivate dai cittadini il comune ha deciso di mettere mano ai laghetti del parco della Resistenza di Riccione. Non è la prima volta che si avviano interventi strutturali, ma fino ad ora mai realmente risolutivi. “Con Geat – spiega l’assessore Lea Ermeti – Stiamo predisponendo una progettazione di interventi che sarà risolutiva -spiega l’assessore Ermeti – per evitare l’affioramento delle micro alghe che, con le elevate temperature, risalgono in superficie. Sostanze organiche che vorrei sottolineare non sono assolutamente nocive alla salute. A stagione climatica ideale Geat procederà ad un intervento di radicale pulizia dei fondali dei laghetti e alla riqualificazione degli argini”.

I lavori rientreranno in un progetto più ampio con nuove asfaltature nelle stradine interne a favore di pedoni e ciclisti e nella ridefinizione della zona ex voliera, convertita a nuovo gazebo con tavoli e panchine.

Proseguono intanto le riqualificazioni di aree verdi anche in altri luoghi della città. Nei mesi scorsi è stato realizzato il Bibliogreen, giardino attrezzato della Biblioteca comunale con tavoli, panchine, gazebo e wifi gratuito. Il giardino Olmeda di viale Lazio, a fianco del Centro della Pesa, è stato messo a nuovo con nuove porte da calcio e canestri, giochi e panchine. Si continua a lavorare al Parco degli Olivetani. A Fontanelle nel Parco di via Sicilia sono stati installati nuovi giochi e tavoli mentre al Parco Vittime Civili 2 agosto verrà ricavata ex novo una nuova area giochi con la sostituzione dei canestri e la risistemazione del verde. Sempre a Fontanelle nello spazio giochi del Parco Sette Nani è previsto un intervento di potenziamento dell’illuminazione. Tra le zone Alba e Marano i giardini Ugo La Malfa verranno completamente riqualificati nell’ambito del nuovo lungomare 4.

“Sono interventi diffusi e dedicati quelli realizzati e programmati in ogni quartiere – chiude l’assessore Ermeti – una città in ordine consente di plasmare in maniera naturale e spontanea luoghi di aggregazione e socializzazione all’aperto. Le aree verdi e quelle utilizzate per il gioco dei più piccoli sono un bene prezioso che l’amministrazione comunale vuole continuare a migliorare”.