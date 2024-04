Rimini-Vis Pesaro: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-VIS PESARO 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 6 Gorelli, 7 Capanni, 9 Morra, 19 Semeraro, 28 Sala, 73 Lamesta, 80 Garetto, 84 Tofanari, 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 3 Quacquarelli, 8 Delcarro, 11 Cernigoi, 20 Oddi, 23 Megelaitis, 34 Ubaldi, 77 Satalino. All. Troise.

VIS PESARO: 1 F. Neri, 4 Zagnoni, 6 Rossoni, 10 Di Paola, 13 G. M. Neri, 16 Obi, 19 Bento, 20 Karlsson, 25 Mattioli, 32 Molina, 38 Rossetti. A disp.: 12 Mariani, 22 Polverino, 8 Nina, 9 Nicastro, 11 Pecile, 16 Ceccacci, 23 Loru, 28 Foresta, 30 Mamona, 37 Valdifiori, 39 Iervolino, 45 Giorgini, 60 Gulli, 80 Da Pozzo, 99 Kemayou. All. Stellone.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio.

ASSISTENTI: Carmine De Vito di Napoli e Stefano Peletti di Crema.

4° UFFICIALE: Matteo Giudice di Frosinone.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini sta risalendo la classifica, e non solo perché dopo il 5-0 con l’Olbia è tornato al decimo posto, ma anche per le avversarie affrontate: dopo la Fermana, fanalino di cosa, e l’Olbia, penultima, al “Romeo Neri”, per la seconda partita casalinga consecutiva, arriva la terzultima della classe, la Vis Pesaro (33 punti, contro i 44 di Colombi e compagni), reduce da quattro K.O. di fila. Il derby tra romagnoli e marchigiani è sempre molto sentito dalle due tifoserie. Mister Troise non può contare su Rosini, Leoncini, Langella, Malagrida e Iacoponi. Rientra Megelaitis.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, in nero la Vis Pesaro.

PRIMO TEMPO

14′ il primo tentativo è un diagonale largo di Bento che Colombi lascia sfilare a fondo campo.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.