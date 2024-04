La capolista Lasersoft Riccione si aggiudica 3-0 il derby con Rimini

🔊 Ascolta l'audio

La Lasersoft Riccione si aggiudica 3-0 il derby con la compagine riminese dell’Emanuel-Raggini, che certifica ulteriormente il primato del cast biancoblu sul girone F del campionato di Serie B2: ventunesimo acuto su 23 incontri, quota 64 punti in classifica raggiunta e divario rispetto alla seconda in graduatoria incrementato a 9 lunghezze a tre giornate dal termine.

I parziali chiusi rispettivamente a 18/19/17 fotografano l’andamento della partita, sempre saldamente nelle mani delle riccionesi, in un match che ha permesso a coach Piraccini di gestire le energie e dare spazio a quasi tutte le giocatrici a disposizione.

Sabato 27 aprile, Gugnali e compagne raggiungeranno Bologna per l’ultima trasferta stagionale della regular season, con le padroni di casa della VTB Progresso Aredici.

Affinché il primato in classifica diventi matematico basterà un punto, alle riccionesi, in una delle prossime tre partite.

Lasersoft Riccione vs Emanuel-Raggini Rimini 3-0 (25-18/25-19/25-17)

TABELLINO:

Spadoni 13, Tallevi 9, Gabellini 9, Godenzoni 7, Ricci 6, Bologna 2, Tobia 1, Spinaci 1, Mercolini, Montesi, Mancino, Jelenkovich L2. N.e.: Calzolari L1

CRONACA:

Incontro quello odierno mai in discussione se non nelle primissime fasi: coach Piraccini presenta la novità in palleggio: dall’inizio parte infatti Mercolini al posto di Montesi mentre nel ruolo di libero Jelenkovich sostituisce Calzolari.

Pronti via ed è subito 4-1 biancoblu con Godenzoni grande protagonista: Rimini però non ci sta e prima recupera poi sorpassa per l’unico vantaggio ospite (7-8) ma Riccione è in controllo totale della situazione e firma il controsorpasso con una Ricci nella sua versione migliore (poi eletta Mvp) per poi allungare definitivamente fino al 25-18 finale che vale l’1-0.

Secondo parziale dell’identico copione: fasi iniziali equilibrate ma quando le biancoblu decidono di spingere non ce n’è per nessuno: stavolta è Spadoni dai nove metri a creare il solco a cui l’Emanuel-Raggini non riesce a porre rimedio. Il raddoppio dunque non tarda ad arrivare (25-19).

Terzo parziale dove entrano anche Spinaci, Tobia e nel finale Mancino. La Lasersoft parte subito forte non voltandosi più indietro: altro 3-0 (25-17 il finale) che lancia le ragazze biancoblu a quota 64 punti (più nove sulla seconda).

