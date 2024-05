Rimini e i parcheggi che verranno. Lavori per 1000 nuovi posti

🔊 Ascolta l\'audio

Il tema parcheggi a Rimini è sempre di grande attualità, ancor di più alle porte della stagione estiva. L’assessora al demanio Roberta Frisoni questa mattina (venerdì) ha aggiornato la II commissione consiliare sui cantieri in fase di realizzazione e quelli in via di apertura: interventi per 25 milioni di euro che serviranno a mettere a disposizione di cittadini e turisti 1.000 nuovi posti auto. Il problema, è la contestazione più frequente, è il presente con una offerta di sosta che molti ritengono non adeguata.

“Questi finanziamenti, che mettono insieme fondi nazionali e comunali – ha detto l’assessora – serviranno a realizzare un sistema della sosta, sia nella zona nord che in quella sud della marina, che oltre a incrementare il numero di posti andranno a integrare l’offerta complessiva dell’accessibilità. Il piano urbano della mobilità sostenibile ha affrontato un mix di soluzioni volte a migliorare l’accessibilità della zona mare e supportare il processo di rigenerazione urbana del Parco del mare. Sono state adottate anche apposte previsione urbanistiche, da nord a sud, tenendo conto delle specificità del territorio: ad esempio in zona nord dove c’è la presenza di aree libere a ridosso della fascia turistica, nella variante al RUE del 2021 sono state introdotte specifiche disposizioni per favorire la realizzazione di parcheggi anche da parte dei privati per rispondere alle varie esigenze dei turisti e fruitori della spiaggia. Lato pubblico è stata realizzata a Torre Pedrera l’area di sosta del Lavatoio e a Viserba implementata con 100 posti auto l’area a parcheggio vicino al nuovo sottopasso ciclo pedonale. A San Giuliano, è già attivo dal 2022 un parcheggio gratuito in via Coletti, vicino al campo sportivo, che offre sosta pubblica sia durante l’inverno che l’estate. Dal porto fino a Miramare, la progettazione di parcheggi contenitori è pensata per migliorare l’accessibilità, in linea con il masterplan del Parco del Mare. Particolare attenzione è dedicata all’area del Triangolone e di Piazzale Fellini, su cui si procederà tramite l’elaborazione di un masterplan d’insieme e che approfondirà anche gli aspetti relativi alla sosta.”

Nel dettaglio, Frisoni ha ricordato l’area di piazzale Medaglie d’Oro che sarà oggetto di un ampliamento di 70/80 posti auto nell’ambito di un insieme dei 13 milioni di finanziamenti già ottenuti dal Ministero dei Trasporti per i parcheggi di attestamento al Metromare. In Piazzale Marvelli sono partiti i lavori propedeutici (come lo spostamento della linea 11 dei bus) al cantiere vero e proprio per la realizzazione tra due anni del parcheggio interrato da 320 posti auto e 22o per moto. Durante i lavori sarà creato un parcheggio temporaneo per motocicli e scooter in via Cirene Un altro intervento riguarda via Poerio, in zona Pascoli, dove è stato finanziato un altro parcheggio di interscambio con il Metromare che migliorerà anche l’accesso alla spiaggia poco distante. Parallelamente in via Chiabrera l’attuale parcheggio pubblico sarà raddoppiato con una struttura su due livelli. Nella zona di via Siracusa, invece, è in arrivo un intervento urbanistico privato che porterà anche dotazione di sosta pubblica. A Rivazzurra, sempre vicino alla fermata dell’ex Trc, è stato finanziato l’ampliamento del parcheggio a raso presso il parco Pertini, mentre a Miramare è previsto un parcheggio vicino alla fermata di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Per i parcheggi connessi alle fermate del Metromare, già finanziati, a breve partiranno le procedure di realizzazione che si prevedono più rapide nelle aree di proprietà comunale.

“Oltre agli interventi sulla sosta – ha ricordato l’assessora – l’amministrazione ha lavorato su alternative innovative come lo ShuttleMare, un servizio di navette gratuite chiamate tramite app che consente di ricevere un passaggio verso il mare a chi si trova tra la Statale 16 e la Ferrovia al mare. Questo servizio, utilizzato da molte famiglie, rappresenta una delle prime iniziative di questo tipo in Europa. Migliorie sono state apportate anche al trasporto per disabili. E poi ci sono tanti altri interventi come ad esempio le aree sono state affidate a comitati turistici per migliorare l’accessibilità della zona mare, senza dimenticare i parcheggi privati.” Inoltre, per accompagnare il cantiere di Piazzale Marvelli, sarà attivato un trenino gratuito la domenica. Infine nel tratto del Parco del Mare dove sono in corso i lavori verranno realizzate aree di sosta per motorini e auto nei pressi della Colonia Murri.