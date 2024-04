Giovanili: i ragazzi della Primavera chiudono con un successo esterno

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Non arriva il secondo risultato utile consecutivo in terra toscana per le ragazze della Primavera. A Viola Park, la Fiorentina si impone 4-0, inaugurando lo score sul finire di primo tempo con Bedini e nel recupero con Ciabini, prima di prendere ulteriormente – e definitivamente – il largo nella ripresa grazie alla doppietta di Di Benedetto.

Non parte con un risultato amico l’avventura delle Under 17 nella Fase Interregionale. Dopo alcune grosse chances non sfruttate dalle ragazze di Piva, l’Arezzo segna due reti in rapida successione sfruttando altrettanti calci piazzati. Il vantaggio lo firma al 24’ Arena su angolo, il raddoppio al 29’ su palla scodellata in area da calcio di punizione. Nella ripresa le giovani Titane non riusciranno a cambiare il vento della sfida. Due pareggi e una vittoria per le Under 12 nel confronto domenicale con la Juvenes-Dogana. Dopo un doppio 0-0, è la rete di Giorgia Castello a decidere il terzo tempo. Under 12 in campo anche oggi per il confronto (con la Virtus) della 12° giornata.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

C’è decisamente un lieto fine per la Primavera 4. Dopo il pareggio con il Trento, i ragazzi di Cancelli superano a domicilio il Giana Erminio nel confronto dell’ultima giornata di campionato. Il 2-0 è perfettamente ripartito nelle due frazioni di gioco: al 16’ è Protti a firmare il vantaggio sammarinese, mentre al minuto 77’ pensa Moretti (poi espulso nel finale di gara) a mettere il sigillo sul successo esterno dei Titani. Vincono anche i ragazzi dell’Under 17, in questo caso fra le mura amiche contro il Mantova. Ospiti avanti al 17’ con Pizzo ma raggiunti quasi subito dai padroni di casa grazie al rigore trasformato da Dell’Amore. A far pendere l’ago dalla parte della San Marino Academy è il gol che Bugli realizza in avvio di ripresa. Non riesce a portare via punti dal campo del Legnago Salus, invece, la formazione Under 16. Il gol di Montali illude la banda di Vangelista, che però si vede scavalcata dai padroni di casa nella ripresa. Qui vanno a referto due ragazzi usciti dalla panchina: al 51’ Rizzi ristabilisce l’equilibrio e tra il 56’ e il 76’ la doppietta di Stocco consegna i tre punti alla formazione veronese. Il Mantova espugna lo stadio di Montecchio nella categoria Under 15 con un 4-0 inaugurato da Vitale nel primo tempo e completato da Boukerout, Negri (su rigore) e Baglieri nella seconda metà di gara.

Campionati regionali e provinciali

Gli Under 145 Provinciali di Baschetti si congedano dal campionato con uno spettacolare 4-3 imposto all’A.S.A.R., ospite a Domagnano. I fuochi d’artificio iniziano dopo 11’, quando è proprio la formazione riccionese a sbloccare il parziale grazie all’acuto di Boccella. Gritti risponde a stretto giro, poi è Giorgetti a completare la rimonta sammarinese. Prima del duplice ci sarà però tempo per il nuovo pareggio dell’A.S.A.R.: Boccella fa doppietta su calcio di rigore. Nuovo botta e risposta tra il 49’ e il 50’: Maiani per il vantaggio dell’Academy, Di Giacomo per il 3-3 A.S.A.R. L’equilibrio viene spezzato nuovamente al 65’, e stavolta in maniera definitiva. È Bartoli a far pendere l’ago della bilancia in favore dei giovani Titani. Chiudono invece con un pari esterno gli Under 15 di Valentini, ospiti del Victoria. Il 2-2 matura interamente nel primo tempo: apre Bollini dopo appena 1’, pareggia il Victoria al 22’ con Bennaoui. Nel giro di 3’ arriveranno altri due gol: quello di Bacciocchi per l’effimero 2-1 sammarinese e quello di Alla per il pareggio che sarà confermato al fischio finale. Esce la ‘X’ anche dalla sfida esterna degli Under 14 Provinciali. Anche qui, la successione delle marcature è tutta nel primo tempo: Montanari al 13’ porta avanti la squadra di Piselli, Trebbi l 32’ sancisce l’1- 1. Giocavano la penultima le formazioni degli Under 19 e degli Under 17 Provinciali, entrambe superate dagli avversari di giornata. I ragazzi di Venerucci cedono in casa al Cattolica, che recupera lo 0-2 biancoazzurro interamente a firma di Baldani (il secondo gol su rigore) e poi piazzano l’allungo che vale tre punti. La doppietta di Riotta e la rete di Cagnoli valgono il ribaltone ospite già nel primo tempo; poi pensa Casati a sigillare il successo ospite. Gli Under 17 erano invece ospiti della Promosport, che passa l 9’ con Olivieri e poi raddoppia con Capitani, prima che la squadra di Zanotti accorci con Onano senza però trovare il guizzo utile per impattare la sfida. Il Rimini si prende il confronto della 9° e ultima giornata del torneo Esordienti, Girone B. Dopo due frazioni a reti inviolate, Biancorossi e Biancoazzurri si annullano anche nella terza, che però finisce 1-1, con rete sammarinese di Pignatello. A fare la differenza è la quarta frazione, che il Rimini si aggiudica per 1-0. L’aggregato dice 4-3.



SETTORE FUTSAL

Neanche la ‘prima’ di Coppa Emilia-Romagna Under 19 sorride ai ragazzi del futsal, sconfitti in casa del Città del Rubicone esattamente come nella settimana precedente, ma allora nella categoria Under 21. Eppure sono proprio i ragazzi di Selva a sbloccare la sfida al 13’ con Cavalli. Il CDR impatta al 22’ con Hajjaji e nel giro di 2’ completa la rimonta grazie all’acuto di Fadil. Sul piano realizzativo la ripresa viene inaugurata al minuto 12’, quando Rocco Mularoni riporta la San Marino Academy sulla linea di galleggiamento. Ma è un equilibrio fragile, che dura appena 2’: è Nardino a mettere la firma sul nuovo vantaggio dei padroni di casa; poi, a strettissimo giro, sarà sempre il numero 7 ad incaricarsi del punto del definitivo 4-2.

Campionato femminile Primavera 1, 20. giornata | ACF Fiorentina – San Marino Academy 4-0

ACF FIORENTINA

Zuluri; Toma (dal 62’ Santini), Meacci (dal 29’ Bossi), Masini (dal 62’ Barsali), Zaghini (dal 75’ Pallicca), Lombardi, Pensante, Di Benedetto, Ciabini (dal 62’ Balducci), Bedini, Mailia

A disposizione: Gaglione, Vernocchi, Volpatti, Penna

Allenatore: Nicola Melani

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro, Giannotti, Modesti, Ghio (dal 49’ Falvo), Lombardi, Stoico, De Marsico (dall’82’ Luccaroni), Gianni (dal 46’ Penta), D’Angelo (dal 70’ Bruciaferri), Cuciniello (dall’82’ Saruba)

A disposizione: Blatti, Sardo

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno

Assistenti: Daniele Nesi di Firenze, Luigi Soraj di Arezzo

Ammoniti: Modesti

Marcatori: 40’ Bedini, 45+2’ Ciabini, 66’ e 90+2’ Di Benedetto

Campionato maschile Primavera 4, 22. giornata | Giana Erminio – San Marino Academy 0-2

GIANA ERMINIO

Fumagalli; Osagie (dal 76’ Modica), Sironi, Tasca, Cassaghi, Nava (dal 76’ Gjegji), Mannini (dal 46’

Ghirardelli), Zaccaria (dal 76’ Lenzi), Mbaye, Gotti, Dalla Libera (dal 46’ Merlo)

A disposizione: Buzzi, Castellini, Trezzi, Mereu, Tripepi

Allenatore: Vito Garzione

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Ugolini, Riccardi, Renzi, Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 67’ Caverzan), Vernazzaro (dall’86’ Bugli), Moretti, Righi, Protti (dal 61’ Della Balda)

A disposizione: Chiarabini, Valentini, Biondi, Muratori, Yazici

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Andrea Marchesini di Seregno

Assistenti: Leo Russo e Andrea Brasca di Seregno

Ammoniti: Mannini, Mbaye, Della Balda, Bugli

Espulsi: Moretti (rosso diretto)

Marcatori: 16’ Protti, 77’ Moretti

Campionato Under 17 Serie C, 27. giornata | San Marino Academy – Mantova 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci (dal 46’ Casadei); Forcellini (dal 77’ P. Valentini), Marinucci (dal 72’ Giorgi), Bugli, Marani,

Battistoni, Mularoni (dal 58’ Bindi), Pasolini (dal 58’ Manzi), Tamagnini, Dell’Amore, F. Valentini (dal 77’

Giorgetti)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

MANTOVA

Vincenzi; Paci (dal 70’ Fraccaroli), Pavesi (dal 53’ Negri), Pini, Grandi, Zorzella, Santinato, Baraldi, Allushi (dall’82’ Malcisi), Pizzo, Banna (dal 58’ Storti)

A disposizione: Fratti, Zannoni

Allenatore: Jacopo Masiero

Arbitro: Marco Luca Crociani di Cesena

Assistenti: Giorgio Piraccini e Simone Topo di Cesena

Ammoniti: Bugli, Giorgi

Marcatori: 17’ Pizzo, 20’ rig. Dell’Amore, 48’ Bugli

Campionato Under 16 Serie C, 21. giornata | Legnago Salus – San Marino Academy 3-1

LEGNAGO SALUS

Pennacchioni; Ferraresi (dal 55’ Maramarco), Bajari, Chafei (dal 45’ Stocco), Salvato, Scaglione (dal 41’

Scappini), Aldegheri, Graziadio (dal 41’ Di Carlo), Dalla Libera (dal 41’ Rizzi), Laaroussi (dal 41’ Natali),

Ndala (dal 41’ Veronese)

A disposizione: Castaldo, Zorzan

Allenatore: Manuel Segala

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Podeschi, Guidi (dal 56’ Zavoli), Montali, Delvecchio, Mirchev, Molinari (dal 56’ Raschi), Deronjic (dal 71’ Berardinelli), Grandoni, Pennacchini (dal 71’ Baldazzi), Markaj (dal 50’ Canarezza)

A disposizione: Giulianelli, Tani, Giordani, D’Angeli

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Federico Albi di Verona

Assistenti: Massimo Ferrari e Michael Camon di Legnago

Marcatori: 22’ Montali, 51’ Rizzi, 56’ e 79’ Stocco

Campionato Under 15 Serie C, 27. giornata | San Marino Academy – Mantova 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 70’ Frisoni); Valentini, Battazza (dal 63’ Amoretti), Tombini, Zavoli (dal 41’ Muccioli), Stefani, Partisani, Cervellini (dal 41’ Cika), Marra (dal 70’ Guidi), Ciacci (dal 63’ Gheno), Raschi (dal 41’ Carloni)

Allenatore: Matteo Magnani

MANTOVA

Favalli; Caffini (dal 41’ Baglieri), Pasotto (dal 59’ Ongari), Caruso (dal 41’ Scaravaggi), Maragno (dal 25’ Pavan), Monici, Negri, Benducci (dal 59’ Kazazi), Vitale, Boukerout, Ermondi (dal 41’ Bouchari)

A disposizione: Licata, Bonaccio, Capelli

Allenatore: Riccardo Nizzola

Arbitro: Marco Bertoni di Faenza

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Cristian Ballardini di Ravenna

Ammoniti: Vitale

Marcatori: 40’ Vitale, 48’ Boukerout, 57’ rig. Negri, 67’ Baglieri

