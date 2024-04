Due conversazioni sull'IA con il professor Mario Alai

🔊 Ascolta l'audio

Due importanti occasioni per approfondire le nuove sfide sorte dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Alle 17,30 di lunedì 8 aprile e di lunedì 15 aprile si terranno alla Fondazione Igino Righetti (via Cairoli 63) di Rimini promossi dall’Università popolare, due conversazioni tenute dal prof. Mario Alai, docente di Epistemologia e di filosofia del linguaggio dell’Università di Urbino dal titolo: “L’ intelligenza artificiale. Cos’è , come funziona e quali effetti produce”

Si è parlato tanto in questi mesi di intelligenza artificiale – spiegano i promotori -, ma spesso In maniera troppo specialistica , di questa nuova forma di tecnologia di base che simula i processi dell’intelligenza umana attraverso la creazione e l’applicazione di algoritmi in un ambiente di calcolo dinamico; così come si è parlato delle conseguenze positive e negative che l’introduzione dell’intelligenza artificiale (in sigla IA) già produce e produrrà in tutti i settori dell’esistenza personale e collettiva. Non a caso il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva un disegno di legge (l’Al Act) che detta norme per garantire la sicurezza dei consumatori valutando i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che possono avere sui diritti dei cittadini.

I due incontri con il prof. Alai si propongono di introdurre, in maniera chiara ed elementare, alla conoscenza e all’uso che si potrà fare di quest’ultimo rivoluzionario prodotto della tecno-scienza.

Ai partecipanti sarà distribuito lo schema essenziale delle due conversazioni, con l’indicazione di testi utili per l’eventuale approfondimento