Alberta Ferretti si racconta agli studenti del Volta-Fellini di Riccione

Sabato 13 Aprile dalle 10 alle 12 il Liceo Volta Fellini di Riccione , nel suo Auditorium, ospiterà una delle eccellenze del Made in Italy: Alberta Ferretti, ambasciatrice della Moda italiana nel mondo. Questo incontro conferma la tradizione del Liceo di Riccione di apertura verso il mondo della cultura, della scienza, dell’arte, della ricerca e dell’imprenditoria.

Alberta Ferretti è Designer e Imprenditrice del gruppo Aeffe, brand che ha fondato nel 1980 e che si è da sempre distinto per la fusione creativa di moda, arte e territorio.

Ne è un magnifico esempio la sfilata del Maggio 2023 ambientata nel suggestivo scenario di Castel Sismondo a Rimini, nella quale Alberta Ferretti ha saputo andare ben oltre lo splendore

dei suoi abiti, con grande maestria e creatività. Contenitore e contenuto, in quella occasione, si erano fusi in una serata spettacolare in cui la Moda ha saputo rendere omaggio al Maestro

Federico Fellini attraverso la geniale interazione di molteplici arti.

Alberta Ferretti, raccontandosi, si soffermerà su alcuni aspetti della propria visione, dal processo creativo alle grandi collaborazioni internazionali, dalla complessità delle sfilate al ruolo

dell’emozione nella moda, al significato ed al senso del successo; un incontro esclusivo, prezioso per le studentesse e gli studenti, in particolare del Liceo Artistico, che si preparano a

una carriera nel mondo del Design.