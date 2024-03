Consorzio Costa Hotels: per Pasqua il riempimento sfiora già l'80%

🔊 Ascolta l'audio

Dal Consorzio Costa Hotels Food in Tour di Riccione arrivano buone notizie per la Pasqua. Le 30 strutture aderenti registrano infatti un riempimento intorno al 75% per un minimo di 2/3 notti. Un andamento aiutato dalle previsioni meteo che, al momento, indicano un clima mite per 29, 30, 31 marzo e 1 aprile lasciando sperare in nuove prenotazioni last minute.

Oltre agli eventi in programma per la Pasqua, il consorzio anticipa gli appuntamenti già confermati della primavera:

5/6 Aprile: Studi Cognitivi convegno di psicologi/psicoterapeuti al palacongressi Riccione: 2 notti 700 partecipanti, 1400 pernottamenti

5/7 Aprile: Evento Sportivo Taekwondo al play hall Riccione: 2 notti 300 partecipanti, 600 pernottamenti

12/14 – 19/21 – 26/28 Aprile: evento sportivo di calcio e pallavolo Csi lombardia a Misano Adriatico: 1900 partecipanti, 3800 pernottamenti

8 Maggio: Experience Food show cooking di piadina romagnola in Agriturismo di 125 Americani in Tour in Emilia Romagna

16/17 Maggio: Tappa Giro D’Italia Riccione: 1000 partecipanti /pernottamenti

23/25 Maggio: Convegno Pediatrico Arcangeli Palacongressi Riccione: 2 notti 600 partecipanti, 1200 pernottamenti