Tra Rimini, Riccione e Bellaria la puntata pet friendly di 4 Hotel

Articolo no spoiler. Sono stati quattro hotel della provincia di Rimini i protagonisti della puntata “pet friendly” del programma Sky “4 Hotel” con lo chef Bruno Barbieri, andato in onda giovedì 1° giugno. Lo Chef stellato torna nella sua regione insieme ad un amico a 4 zampe Totò per testare i servizi delle strutture ricettive in particolare per l’accoglienza nei confronti degli animali d’affezione. Con lui, a muoversi tra un albergo e l’altro, anche i diversi concorrenti insieme ai loro cani.

I protagonisti della sfida sono stati Giulia, proprietaria, insieme a sua sorella Lidia, dell’Hotel Sovrana di Rimini, struttura di 52 camere con spa. Le due sorelle hanno ampliato moltissimo il concetto di hotel pet friendly facendolo diventare un vero e proprio “Animal Welfare Hotel” dove il concetto di benessere è rivolto essenzialmente agli animal. Con lei in gara il suo cane Ivy.

Hotel Principe di Rimini, struttura di 42 camere di cui Giulia, che partecipa con Pomay, è la proprietaria insieme alla sorella Valentina e in cui gli ospiti senza animali sono «fortemente sconsigliati». Qui tutto gira intorno agli animali che hanno libero accesso in tutti gli ambienti dell’hotel. Vero romagnolo doc, Fabrizio è il proprietario, insieme a sua moglie, di Mon Pays, B&B di 12 camere dallo stile shabby chic a Bellaria-Igea Marina. Fabrizio, che partecipa con Dean, ha costruito il Mon Pays perché fosse non un hotel qualsiasi ma la «casa al mare» degli ospiti, un posto in cui gli amici a 4 zampe si sentissero come a casa. Alfredo, insieme a sua moglie Marianna proprietario dell’Hotel The Box. Il suo bassotto, decisamente simpatico si chiama Manolo. L’hotel, nel pieno centro di Riccione, ha 36 camere e 6 suites, si sviluppa su 5 piani, il primo dei quali è un locale/ristorante. È un hotel pet friendly perché, da grandi viaggiatori, con il loro cane i proprietari hanno girato tutto il mondo e conoscono bene i disagi di viaggiare con un amico a 4 zampe.

Il tavolo del confronto si è svolto Teatro Amintore Galli di Rimini.