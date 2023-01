Riviera Basket Rimini: vincere insieme a Sanitaria Senza Limiti e Uprise

🔊 Ascolta l'audio

Sostenere Riviera Basket Rimini e un’attività che ha una valenza particolare, certamente si tratta di una formazione sportiva che rispetta i canoni oramai consueti dei marchi commerciali sulle canotte, ma in più porta con sé un contenuto di alto valore divulgativo, educativo e sociale.

Un valore aggiunto che associando gli sponsor alla disciplina sportiva li integra in una gioiosa macchina del divertimento che produce risultati utili a tutti.

Mai come tra gli sportivi ed il settore degli ausili per ogni tipo di recupero fisico o limitazione e disabilità la sinergia è così efficace, “loro servono a noi per tutto quanto serve a facilitare la nostra giornata e noi ricambiamo loro portando nelle palestre in Italia il loro marchio promuovendo la qualità dei loro prodotti e del loro lavoro” sottolineano Mirco Acquarelli di Riviera Basket Rimini e Marco Raimondi, titolare di Sanitaria Senza Limiti, che opera a Riccione, e Uprise s.r.l., che opera in Emilia e Romagna, Marche ed Umbria per la progettazione ed installazione di efficaci e innovativi sistemi montascale e la relativa capillare assistenza.

Anche in questa stagione l’amicizia personale di Marco e Mirco ha favorito l’incontro di queste due realtà, sportiva e professionale condividendo, prima di tutto, entusiasmo e impegno nelle relative attività; così Sanitaria Senza Limiti ed Uprise s.r.l. scendono ancora una volta in campo accanto a Riviera Basket Rimini per “allungare la panchina” come si dice nel basket e contribuire a vincere in questo campionato di Serie B che sta fornendo le prime significative soddisfazioni.

Qualsiasi atleta in qualsiasi disciplina, nel corso di una lunga attività, può trovarsi nella necessità di disporre di ausili più o meno temporanei e chi ci si è trovato ha ben chiara la necessità di un recupero stabile e duraturo che è tanto più rapido ed efficace se si incontrano professionisti che sommano alla conoscenza tecnica una particolare cultura e sensibilità nel rapporto umano e questo è ciò che accade sicuramente rivolgendosi a Sanitaria Senza Limiti e Uprise s.r.l.

Riviera Basket Rimini ringrazia e promette il massimo dell’impegno per vincere insieme.

Daniele Bacchi

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini