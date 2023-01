Cesena-Rimini 1-0: cronaca, tabellino, video e gallery

🔊 Ascolta l'audio

CESENA-RIMINI 1-0

IL TABELLINO

CESENA: 1 Tozzo, 3 Mercadante, 7 Zecca (21′ st 17 Adamo), 9 Ferrante (21′ st 11 S. Shpendi), 15 Ciofi, 18 Corazza, 19 Prestia, 20 De Rose, 24 Bianchi (36′ st 10 Chiarello), 27 Calderoni (36′ st 5 Coccolo), 77 Brambilla. A disp.: 23 Minelli, 44 Lewis, 6 Bumbu, 14 Celiento, 31 Udoh, 32 C. Shpendi, 73 Pieraccini, 88 Francesconi, 98 Lepri. All. Toscano.

RIMINI: 1 Galeotti, 4 Tanasa (43′ st 44 Eyango), 6 Panelli, 8 Delcarro, 10 Gabbianelli, 13 Regini (47′ st 11 Piscitella), 25 Allievi, 29 Santini, 32 Tofanari (47′ st 27 Laverone), 38 Matteo Rossetti (43′ st 24 Sereni), 99 Vano (13′ st 16 Mattia Rossetti). A disp.: 12 Zaccagno, 3 Haveri, 5 Pasa, 7 Tonelli, 15 Gigli, 17 Acquistapace, 19 Rosso, 20 Accursi, 31 Pietrangeli, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1.

ASSISTENTI: Marco Matteo Barberis di Collegno e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

4° UFFICIALE: Simone Taricone di Perugia.

RETE: 39′ st Prestia.

AMMONITI: De Rose, Matteo Rossetti, Vano, Regini.

NOTE. Corner: 3-7.

I RISULTATI DELLA 21a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Terzo derby stagionale tra Rimini e Cesena, il primo all’Orogel Stadium. Finora il bilancio è in perfetta parità, con i bianconeri vittoriosi al “Neri” nella seconda giornata di campionato (0-1) ed i biancorossi che si sono rifatti nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C (2-1). I ragazzi di Toscano sono terzi in classifica con 38 punti, sette in più degli ospiti, noni (a pari punti con il Siena). Per la prima volta mister Gaburro potrà contare sull’intera rosa, arricchita dall’arrivo in settimana dell’attaccante Mattia Rossetti. Galeotti confermato tra i pali. In attacco Gabbianelli, Vano e Santini.

Rimini in maglia nera con pantaloncini e calzettoni rossi, in tradizionale tenuta il Cesena: maglia bianca e pantaloncini neri. Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli.

Sventolio di bandiere biancorosse al calcio d’inizio.

La partita. Si gioca. Il primo tiro è di Ferrante, che al 5′ riceve in area e calcia, Galeotti blocca sicuro.

All’11 Rossetti in avanti per Vano, che tocca per Gabbianelli, assist al bacio per lo stesso Vano, che a tu per tu con Tozzo spedisce incredibilmente fuori.

Al 26′ Calderoni prova a risolvere un batti e ribatti in area, dopo il tocco di Ferrante, ma la sua conclusione manda la sfera tra le braccia di Galeotti.

Al 28′ Zecca per Bianchi, che controlla e calcia di destro, sfera fuori bersaglio.

Al 35’ sugli sviluppi del secondo corner del Rimini, scatta il contropiede del Cesena, con Corazza che si fa oltre 50 metri palla al piede, gli subentra Brambilla, che mette al centro per lo stesso Corazza, che non trova il bersaglio.

Al 36’ il tiro di Santini è ribattuto, forse con un braccio, da Mercadante, sul proseguo dell’azione la conclusione di Regini è deviata in angolo.

Al 43′ il secondo corner per il Cesena: batte Brambilla, colpo di testa di Prestia e parata di Galeotti.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, sullo 0-0.

Al 4′ della ripresa bella azione dei padroni di casa: Bianchi controlla e calcia, ma ci vuole altro per superare Galeotti.

All’8′ Ferrante per Corazza, che allarga per Zecca, Tanasa rischia l’autorete, ma Galeotti si salva d’istinto.

Al 20′ Ferrante va alla battuta, Galeotti blocca sicuro.

Al 22′ cross di De Rose e colpo di testa di Corazza, Galeotti blocca.

Al 25′ Delcarro per Santini, che sfodera il diagonale, largo.

Al 26′ break di Adamo, che serve Stiven Shpendi, il numero 11 bianconero si libera in area, il suo tiro è ribattuto da Panelli, poi Matteo Rossetti allontana.

Al 31′ il primo squillo di Gabbianelli, che calcia, Tozzo devia in angolo.

Al 39′ Chiarello da calcio piazzato trova in area Prestia, la cui girata, deviata da Santini, diventa imparabile per il portiere biancorosso. È il gol partita.

L’ultima occasione è per Delcarro, che al 51′, sugli sviluppi del 7° corner ospite, controlla e calcia oltre la traversa. Subito dopo arriva il triplice fischio.

Finisce come all’andata: 1-0 per il Cesena, che sale a quota 41 in classifica. I biancorossi restano a 31. Per il Rimini prossima in casa con l’Entella.

IL DOPOGARA

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI

VOTA IL MIGLIOR BIANCOROSSO IN CAMPO