🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini – Rennova Teramo 86-68 (16-15, 26-21, 27-22, 17-10)

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Saccaggi 22 (2/3, 6/11), Andrea Tassinari 19 (2/6, 4/8), Marco Arrigoni 14 (5/8, 0/2), Tommaso Rinaldi 9 (1/3, 2/3), Francesco Bedetti 8 (1/4, 2/6), Borislav georgiev Mladenov 5 (1/1, 1/3), Alessandro Scarponi 4 (2/2, 0/0), Stefano Masciadri 3 (1/3, 0/3), Luca Fabiani 2 (1/1, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Davide Carletti 0 (0/0, 0/0), Eugenio Rivali 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 9 / 10 – Rimbalzi: 41 7 + 34 (Tommaso Rinaldi 12) – Assist: 18 (Marco Arrigoni 5).

Rennova Teramo: Nicolò Bertocco 11 (3/7, 1/5), Riccardo Bottioni 11 (4/8, 0/1), Marco Cucco 10 (2/6, 2/7), Riccardo Antonelli 9 (2/8, 0/1), Alessandro Bonci 7 (1/3, 1/2), Alberto Triassi 7 (1/1, 0/1), Leonardo Cipriani 5 (2/4, 0/2), Emidio Di donato 4 (0/1, 0/3), Michel Guilavogui 4 (1/4, 0/0), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/0), Luca Ragonici 0 (0/0, 0/0), Nikola Ticic 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 24 / 33 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Nicolò Bertocco 6) – Assist: 10 (Riccardo Bottioni, Riccardo Antonelli 3).

I RISULTATI DELLA 18a GIORNATA E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Dopo aver superato l’Aurora Basket Jesi nel recupero di mercoledì sera, per RivieraBanca Basket Rimini ancora una gara al Flaminio, avversaria la Teramo a Spicchi, che sta attraversando, al pari dei biancorossi, un buon momento di forma. In casa RBR è ancora assente Rivali.

Rimini scende in campo con Tassinari, Bedetti, Masciadri, Rinaldi e Saccaggi.

Tre perse di Rbr, 0-4. Rbr non riesce a segnare, Teramo è fluida in attacco, coach Ferrari chiama subito time out a -7’47”. Tassinari in lunetta, i primi due punti della Rinascita arrivano a cronometro fermo dopo 2’30”. Bomba di Saccaggi: 5-8! Saccaggi-Masciadri: 7-8. Saccaggi arresto e tiro: 9-10. Teramo in lunetta, ma la bomba di Masciadri vale la parità: 12-12. Gli abruzzesi rispondono per le rime: 12-15. Rinaldi in entrata segna il primo vantaggio Rimini 16-15, sul finire del primo periodo.

Saccaggi: bomba e siamo sul 19-15. Altra bomba, poi bellissima azione Tassinari-Arrigoni che appoggia, Rimini va avanti 24-18 a -8’45”. Ancora Tasso: 26-18, poi 26-20. La gara è decollata. Altra bomba di Tassinari, accorcia Teramo dalla lunetta, Tassinari colpisce ancora. Teramo si rifugia in time out sul 32-22. Tassinari imprendibile, altra tripla: +15 Rimini (40-25) a -3’40”. 40-27, Teramo prova a non deragliare. Tripla dall’angolo, abruzzesi a -10: 40-30 e Rimini perde l’ennesima palla. Saccaggi rileva Scarponi. Antonelli sbaglia, stoppata di Teramo, poi Masciadri commette antisportivo e manda Triassi in lunetta, 2/2 e 40-32. Tassinari entra con la sinistra e segna il suo 15esimo punto. Teramo risponde con Antonelli e con il successivo piazzato: 42-36 con 32″ da giocare. Timeout Rimini. Non vanno i tentativi delle due squadre, si va negli spogliatoi sul 42-36.

Dopo quattro tentativi a vuoto, Bedetti segna la prima tripla, imitato per due volte consecutive da Rinaldi (8 punti per il capitano), con Rbr che vola a +13 e Teramo costretta al timeout a -7’52”. Teramo non molla e va a -10. Altra persa, questa volta di Bedetti. Errore clamoroso in contropiede di Bertotti. Poi Antonelli in lunetta (secondo fallo di Saccaggi). Rientra Arrigoni nelle fila della Rinascita. 54-46. Arrigoni subito in lunetta, +10 (56-46). Tripla Teramo, 56-49. Ma Tassinari dall’angolo non perdona. Scarponi rileva Bedetti. Arrigoni ancora a cronometro fermo, 61-49. Mladenov per Saccaggi. Tasso mette un ritmo Arrigoni che appoggia alla tabella (63-49). Teramo dalla lunetta accorcia 63-51. Mladenov bomba: 66-53! Bobby replica, Rbr +13. Teramo tenta di restare attaccata alla gara dalla lunetta, 69-58.

Ultimi 10 minuti. Fallo stupido di Masciadri su una tripla dall’angolo, 69-62 a -8’45”. Partita riaperta. Rinaldi non riesce a segnare da sotto, ma Rimini tiene in difesa. Bedetti bomba centrale che fa respirare Rimini: 72-62. Teramo sbaglia a campo aperto. Tecnico a un giocatore teramano, Tassinari realizza (19 per lui) e dà il cambio a Saccaggi. Altro canestro di Arrigoni: 75-64. Mladenov imbecca Arrigoni: 77-64, timeout di coach Salvemini. Rimini gestisce bene e recupera palla in difesa a 3′ dalla fine. La tripla di Saccaggi è una sentenza: 80-64. Tripla Teramo: 80-67. Scarponi dall’angolo (82-67) a -1’08”. Stoppata di Arrigoni. Fabiani da sotto per l’84-67. Manciata di secondi per i due giovanissimi di RBR. Tutto il pubblico applaude. Gli ultimi due liberi di Teramo, a segno solo 1 su 2. Scarponi sulla sirena. Finisce 86-68.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) questa sera (domenica) alle 20:35.

VOTA L’MVP DI RBR

Paolo Guiducci