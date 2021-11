RivieraBanca Basket Rimini-New Flying Balls Ozzano 76-62

🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini-Sinermatic Ozzano 76-62 (19-14, 21-13, 16-13, 20-22)

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Tassinari 20 (5/8, 2/5), Francesco Bedetti 12 (3/3, 2/4), Stefano Masciadri 9 (3/4, 1/4), Andrea Saccaggi 8 (1/2, 2/9), Tommaso Rinaldi 8 (1/5, 2/4), Alessandro Scarponi 8 (2/6, 1/2), Luca Fabiani 6 (3/3, 0/0), Marco Arrigoni 4 (2/7, 0/0), Eugenio Rivali 1 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 44 11 + 33 (Francesco Bedetti, Stefano Masciadri 9) – Assist: 19 (Andrea Tassinari 6).

Sinermatic Ozzano: Gioacchino Chiappelli 18 (5/9, 2/7), Simone Bonfiglio 13 (3/7, 2/6), Dimitri Klyuchnyk 12 (4/8, 1/5), Alessandro Ceparano 8 (1/4, 2/5), Nemanja Misljenovic 6 (2/3, 0/0), Matteo Folli 4 (2/6, 0/2), Marco Barattini 1 (0/4, 0/2), Jacopo Landi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Nicola Cisbani 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 33 12 + 21 (Alessandro Ceparano 10) – Assist: 10 (Simone Bonfiglio 3).

CRONACA E COMMENTO

Dopo un mese RivieraBanca Basket Rimini riabbraccia finalmente il Flaminio. È anche il giorno dell’atteso debutto in biancorosso del play Andrea Tassinari, che ha scontato la squalifica. Avversaria la Sinermatic Ozzano, otto punti in classifica, due in più di RBR.

Rbr in campo con Rivali, Saccaggi, Masciadri, Bedetti, Rinaldi.

Ozzano risponde con Bonfiglio, Folli, Klyuchnyk, Ceparano e Chiappelli.

Primo canestro, una bomba di Rinaldi, che cattura anche due rimbalzi. Le bombe di Bedetti e Saccaggi (2) valgono il +6 (16-7). Esordio stagionale per Tassinari che inizia con 2+1. Dentro anche Scarponi, Ozzano fatica tantissimo a segnare, riesce ora in contropiede. 19-14. 4 falli di Rbr commessi in attacco. Primo quarto 19-14. Saccaggi 6 punti. Tassinari a una mano regala i primi due punti del quarto (21-14).

Ancora Tasso in contropiede. 4 punti di Fabiani. (27-14). Folli per i primi 2 punti di Ozzano. Rivali secondo fallo (27-16). Lungo periodo senza canestri. Ozzano recupera palla e riprova un attacco con Bonfiglio a portare palla. Sugli spalti le due tifoserie avversarie si sfidano a colpi di cori. A 4″31 Tassinari prende il posto di Rivali. La tripla di Chiappella avvicina Ozzano (29-22) mentre Scarponi rileva Saccaggi. Col fallo di Arrigoni, Rimini va in bonus. Tassinari dalla media riporta Rbr a +7 (31-24). Bedetti chirurgico dall’angolo, bomba del 34-25 a 1″46 dal riposo. Scarponi fa tutto da solo. 36-27. E si ripete. 38-27. Bedetti si guadagna 2 punti preziosi con una delle sue incursioni. 40-27, le squadre negli spogliatoi.

Si riparte, Rivali di nuovo a dirigere le operazioni della Rinascita. Ritorna anche Masciadri, entrambi con 2 falli. Rinaldi prima segna poi regala un cioccolatino che Masciadri scarta. Il vantaggio Rbr tocca il +20 (47-27). Bonfiglio per Ozzano, che poi recupera un pallone ma dall’arco è notte fonda. Infrazione di Rbr. Brutta notizia: terzo fallo di Rivali, deve entrare Tassinari. Rimini per ora ha tirato un solo libero, un aggiuntivo. Masciadri a segno 49-31 a 6″02. Arrigoni rileva Rinaldi. Persa di Saccaggi, ma Ozzano persiste, fatica tremendamente a trovare il canestro. Terzo fallo Saccaggi. Bonfiglio dall’arco (49-34) ma Arrigoni risponde dalla media. 52-38. Time out Rinascita a 2″53. Scarponi bomba! 5 punti per il baby riminese (54-38). Schiacciata di Ceparano dopo recupero su Bedetti. Scarponi sbaglia, segue l’azione, rimbalzo è appoggio alla tabella 56-40, finisce il terzo periodo.

Mezzo gancetto di Misljenovic (6 punti per il lungo bolognese) 56-42. Rivali per Scarponi. Alley hoop di Tassinari per Arrigoni! Quarto fallo di Rivali. Fuori Fabiani e Rivali, dentro Masciadri e Saccaggi. Bonfiglio (8 p. del play ozzanese), Tasso in lunetta 1/2. 59-44. Chiappelli (16 p) corregge con Tap in, Bonfiglio recupera e spara la bomba, Ozzano non vuole mollare e torna a -10 (59-49), coach Ferrari chiama subito timeout a 6″17. Masciadri non va da 3, fallo di Tassinari, Chiappelli 1/2 (59-51) a 5″47. “Cameriere” di Tassinari (61-51), che poi fa esplodere due bombe a fila del +16. Ozzano prova a stare attaccata (67-54). Ceparano in lunetta 0/2, poi tap-in (67-56). Terza infrazione di Rinaldi, Ceparano in lunetta mira storta. E poi comnette anrisportivo su Scarponi che deve uscire per Rivali 1/2 a cronometro fermo (68-56). La tripla di Masciadri e’ una sentenza (71-56) a 2″30. Tassinari 2/2 dalla lunetta. Esce il capitano e Rivali, dentro Fabiani e Scarponi. Fabiani alla tabella (75-56). Klyuchnyk segna e ha l’aggiuntivo. Spiccioli per Rossi e Amati. Scarponi in lunetta 1/2 (8 punti), Ceparano tripla, finisce 76-62 per la Rinascita che aggancia Ozzano in classifica.

