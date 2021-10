Rimini-Real Forte Querceta: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-REAL FORTE QUERCETA 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Marietta, 3 Haveri, 4 Tanasa, 6 Panelli (28′ pt 31 Pietrangeli), 7 Tonelli, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 17 Ferrara, 18 Lo Duca, 28 Cuccato, 30 Andreis. A disp.: 22 Piretro, 8 Pari, 11 Piscitella, 13 Semprini, 21 Tomassini, 26 Greselin, 29 Berghi, 32 Germinale. All. Gaburro.

REAL FORTE QUERCETA: 1 Adornato, 2 Contipelli, 3 Della Pina, 4 Bartolini, 5 Cintoi, 6 Bechini, 7 Meucci, 8 Amico, 9 Vignali, 10 Lazzarini, 11 Pegollo. A disp.: 12 Citti, 13 T. Ricci, 14 F. Ricci, 15 Lazzoni, 16 Pecci, 17 Aquilante, 18 Centonze, 19 Petriccioli, 20 Gargani. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Simone Pistarelli di Fermo.

ASSISTENTI: Domenico Lombardi di Chieti e Fabio Gentile di Teramo.

RETE: 43′ pt (rig.) Gabbianelli.

AMMONITI: Bartolini, Cintoi, Pegollo, Vignali.

NOTE. Corner: 2-1.

CRONACA E COMMENTO

Al “Romeo Neri” si affrontano un Rimini (capolista solitario con 16 punti) che finora davanti al pubblico amico ha stritolato gli avversari: tre vittorie in tre partite con 11 gol fatti e zero subiti, e un Real Forte Querceta che i suoi sette punti in classifica li ha conquistati tutti fuori casa.

In casa biancorossa ancora assente Carboni, comunque recuperato.

Rimini in maglia a scacchi, in maglia neroazzurra gli ospiti.

La partita. Si gioca. Pronti via e dopo 30″ Pegollo va subito in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso numero 11 ospite.

Al 6′ punizione per il Real dall’out di destra: sul cross di Bartolini c’è una posizione irregolare.

Non succede null’altro nel primo quarto d’ora. Parte meglio la formazione toscana.

Al 18′ cross da destra di Lo Duca, colpo di testa di Mencagli angolato, miracolo di Adornato, che devia in angolo.

La battuta dalla bandierina di Gabbianelli finisce oltre la linea prima di raggiungere l’area. Rimessa da fondo campo per il Real.

Al 23′ schema su punizione del Rimini: Gabbianelli finta la battuta, poi serve Mencagli, che gira a lato.

Panelli, che aveva subito un colpo alla schiena nei minuti iniziali, non ce la fa, e al 28′ lascia il campo per l’ingresso di Pietrangeli.

Al 37′ Gabbianelli vince un rimpallo al limite dell’area e va alla battuta, nessun problema per Adornato.

Al 39′ cross di Lo Duca per l’incornata di Ferrara, nulla di fatto.

Al 42′ secondo corner per il Rimini: dalla bandierina Gabbianelli, sul colpo di testa di Cuccato i locali chiedono il rigore per un presunto tocco di mano di Cintoi, l’arbitro lascia proseguire, l’accelerazione di Andreis a sinistra è stroncata così da Meucci. Questa volta il signor Pistarelli di Fermo indica il dischetto. Dagli undici metri Gabbianelli trasforma. Rimini in vantaggio e quinto centro stagionale per il numero 10 biancorosso.

Al 45′ Lazzarini non riesce a liberare l’area, Mencagli non riesce ad approfittarne.

Tre i minuti di recupero. Si va all’intervallo con il Rimini avanti 1-0.

Al 4′ della ripresa i toscani battono il loro primo corner: Meucci prova a risolvere dalla distanza, Marietta controlla la traiettoria con la sfera destinata a fondo campo.

