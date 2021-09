Banca Popolare Valconca main sponsor della Rimini Calcio

🔊 Ascolta l'audio

Il Rimini Calcio è felice di comunicare che per la stagione sportiva 2021/2022 il “main sponsor” che legherà il proprio nome alla società biancorossa sarà ancora la Banca Popolare Valconca, l’istituto della provincia di Rimini che ha filiali in tutta l’Emilia Romagna e anche nelle Marche.

Questa l’intervista rilasciata dal dott. Dario Mancini, direttore generale della Banca Popolare Valconca.

Dopo un anno di collaborazione si rinnova il sodalizio di BPV come “Main Sponsor” del Rimini FC.

“Siamo ben felici di aver rinnovato la collaborazione con il Rimini FC, soprattutto perché ci tenevamo a continuare il discorso che da sempre ci lega con il territorio”.

Il Rimini FC ha certamente l’obiettivo di ben figurare in campionato, ma il progetto è legato anche ai giovani, possiamo parlare di una visione comune?

“Sicuramente. Tutti i progetti che riguardano i giovani sono al centro del nostro interesse, così come ci teniamo ad essere di supporto al territorio, dando una mano alla nostra maggiore squadra di calcio che si impegna col suo settore giovanile a mantenere valido un discorso sportivo ed educativo”.

Qual è la molla che vi ha spinto a continuare il rapporto con il Rimini FC?

“Oltre ai concetti già espressi in precedenza, come rappresentanti di una Banca del territorio ci teniamo ad aiutare un glorioso club come il Rimini a ritornare in categorie importanti che gli competono, per storia e tradizione”.

In un momento economicamente così delicato è un grande merito da parte vostra mettere risorse nello sport e in questo caso nel calcio.

“Per fortuna si inizia a vedere una ripresa economica che a livello sportivo si riflette con il ritorno della gente allo stadio. Il senso del nostro contributo è anche quello di aiutare a rendere migliore lo spettacolo che viene offerto ai nostri tifosi”.

Sognate un grande traguardo per il Rimini FC?

“Siamo appena all’inizio del campionato e quindi è prematuro fare pronostici. Ci teniamo però ad augurare al Rimini ogni fortuna per un ottimo cammino agonistico”.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC