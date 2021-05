Gara3 Juvi Cremona 1952-RivieraBanca Basket Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

Primo match point per RivieraBanca Basket Rimini, che si presenta al Palasport “Mario Radi” di Cremona avanti 2-0 nella serie dei quarti di finale dei play off di Serie B con la Ferraroni JuVi Cremona 1952 e con Simone Brugè in panchina (coach Massimo Bernardi è in quarantena dopo il tampone positivo di mercoledì).

Cremona parte con Masciarelli, Antrops, Toure, Mercante e Bona. Rimini risponde con Rivali, Peroni, Mladenov, Crow e Broglia.

I primi due punti sono di Crow (0-2). Risponde Toure (2-2). Tripla di Mercante: 5-2. Rivali con una tripla rimette il punteggio in parità: 5-5. Di Peroni il sorpasso RBR (5-7). Masciarelli impatta: 7-7. Toure con l’aiuto della tabella per il 9-7 dei locali al 5′. Gran canestro di Mladenov: 9-9. Mercante a segno: 11-9. Ancora Mercante, questa volta dall’arco: 14-9. Piazzato di Ambrosin: 14-11. Toure ai liberi fa 2/2: 16-11 a -2’56”. Bel canestro di Fumagalli: 16-13. Toure dall’arco per il +6 dei padroni di casa: 19-13. Time out Brugè a -2’06”. Due errori in attacco di Ambrosin, richiamato in panchina per l’ingresso di Rinaldi. A segno proprio il capitano: 19-15 è il punteggio al 10′.

In avvio di secondo parziale passaggio errato di Peroni, Mercante vola in contropiede e schiaccia il 21-15. Rimessa da sotto il canestro con due secondi a disposizione per RivieraBanca: la JuVi dorme e Rivali serve Crow per due punti facili facili (21-17). Klyuchnyk fa 1/2 dalla lunetta: 22-17. Poi si muove bene nel pitturato e ne mette altri due: 24-17. Antisportivo ad Antrops su Simoncelli, che stava ripartendo in contropiede. Dalla lunetta il play-guardia biancorosso fa 2/2: 24-19. Crow invece fa 1/2: 24-20 a -5’47”. Ma poi si fa perdonare imbucando la tripla del -1: 24-23 a -5’17”. Time out Crotti. Alla ripresa Broglia porta a scuola Antrops ed è il sorpasso: 24-25. Masciarelli da tre per il nuovo vantaggio dei locali: 27-25. Simoncelli impatta: 27-27. Broglia da tre: 27-30 a -2’09”. Ancora time out per la Ferraroni. Mladenov a canestro dall’arco: 27-33. Rivali subisce fallo in difesa e va in lunetta, ma fa 0/2 a -24″. Cremona non trova il canestro, si va all’intervallo lungo con Rimini avanti di sei: 27-33.

Si riparte con una tripla di Antrops: 30-33. Mladenov da sotto per il +5 riminese: 30-35. Rivali ruba palla a Toure e realizza da sotto: 30-37. Toure si rifà in parte realizzando e subendo fallo, ma sbaglia l’aggiuntivo: 32-37. Tripla di Crow e Rimini sul +8: 32-40. Antrops accorcia (34-40). Mladenov da due: 34-42. Correzione di Varaschin: 36-42. Toure dalla lunetta fa 2/2: 38-42 a -5’18”. Bona a segno subendo fallo: 40-42 a -4’22”. Brugè chiama time-out prima dell’aggiuntivo di Bona, che il numero 6 di casa poi sbaglia. Rossi a canestro: 40-44. Ai liberi Toure fa 2/2: 42-44. Bona pareggia: 44-44. Tutto da rifare per Rimini. Bona fa 0/2 dalla lunetta. Peroni da tre e Simoncelli da due scrivono un parziale di 5-0 RBR: 44-49. Fumagalli da due: 44-51. Bona risponde: 46-51. Klyuchnyk da due: 48-51, punteggio con cui si va all’ultimo mini-riposo.

Toure torna in lunetta in apertura di ultima frazione: fa 2/2 (50-51). Crow da tre: 50-54. Varaschin dall’area (52-54). Fumagalli da due: 52-56. Toure accorcia: 54-56. Klyuchnyk pareggia (56-56). Ma Crow ricaccia indietro Cremona con una conclusione dalla distanza: 56-59. Mercante per il nuovo -1 (58-59). Gran giocata di capitan Rinaldi: 58-61. Simoncelli va in lunetta per due liberi: sbaglia il primo e realizza il secondo (58-62 a -1’22”). Time out JuVi. Fallo antisportivo di Vacchelli su Mladenov, che ai liberi fa 1/2 (58-63). Tecnico a Mercante dopo un mancato fischio su Vacchelli a -49″. Crow ringrazia e imbuca tutti e tre i liberi: 58-66. Sulla rimessa netto fallo di Antrops su Rinaldi, che dalla linea della carità fa 1/2: 58-67. Finisce così. Rimini vince anche gara3 e approda in semifinale.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) questa sera (venerdì) alle 22:20 circa.