Primo Miglio Stella-Baskers Forlimpopoli 68-90 (22-31, 36-45, 53-70)

IL TABELLINO

Primo Miglio Stella: Insero 6, Coralli, Naccari 14, Pulvirenti 8, Lonfernini, Pari 8, Pinto 8, Quartulli 4, Del Turco 18, Distante 2. All. Casoli, Polverelli.

Baskers Forlimpopoli: Gorini 2, Rossi 13, Rombaldoni 14, Squarci 8, Cristofani 17, Biffi 2, Piazza 12, Servadei 14, Serrani ne, Torelli, Godoli 6, Stella 2. All. Agnoletti, Ronci.

CRONACA E COMMENTO

Pesante sconfitta casalinga per la Stella che deve cedere alla precisione nel tiro pesante da parte degli ospiti che vanno a segno 15 volte dalla distanza, con 6 giocatori diversi, Cristofani e Servadei 4 bombe, contro 19 canestri da 2.

Molto tatticismo in campo con le squadre che variano frequentemente le difese, un’attenzione particolare dei Baskers nei confronti di Del Turco che va a segno dal campo solo nel secondo tempo, per lui comunque tripla doppia: 18 punti, 10 rimbalzi e 11 falli subiti.

Il quintetto base della Stella più Pari riesce a mantenere la squadra in scia agli avversari, i giovani faticano contro l’aggressività degli avversari.

La Stella tira meglio da 3 che da vicino 38% contro 36%.

L’uscita per falli di Quartulli a metà terzo quarto e di Pinto per infortunio (non grave, fortunatamente) verso la fine dello stesso periodo, complicano ulteriormente la situazione e permettono agli ospiti di chiudere l’incontro con oltre 20 punti di vantaggio.

Buono l’apporto di Naccari sia in attacco che in difesa e l’inserimento di Pari si rivela molto utile.