Rimini Calcio. Pastore, Mercuri e Brugioni: "Da oggi inizia il cambiamento"

“Comunicazioni inerenti il futuro della società”. Questo il tema annunciato per l’incontro con la stampa in corso presso la sede del Rimini FC. Presenti il direttore generale Marco Mercuri, il direttore sportivo Ivano Pastore e il legale del Rimini F. C., avvocato Luca Brugioni. Non c’è invece il presidente Giorgio Grassi.

Marco Mercuri: “Abbiamo convocato questa conferenza per mettere a tacere le voci sulle questioni societarie, che ultimamente hanno superato anche le questioni più importanti, che sono quelle relative alla salvezza. In accordo con il presidente Giorgio Grassi abbiamo concordato di affrontare tutti quelli che saranno gli interessamenti relativi ad acquisizioni societarie direttamente noi, il direttore Pastore, io, l’avvocato Brugioni ed il commercialista Tiziano Fabbri. Questo per evitare che attorno al Rimini gravino personaggi di ogni tipo, che possano mettere il Rimini davanti a interessi personali per cercare pubblicità gratuita grazie al Rimini. Le persone che verranno speriamo siano solvibili, le incontreremo e faremo le valutazioni del caso”.

Ivano Pastore: “Abbiamo fatto questa conferenza anche per portarvi a conoscenza che stiamo apportando un cambiamento. Se siamo qui è perché vogliamo cercare di dare un’impronta nuova al nuovo corso del Rimini. La cosa che mi preme sottolineare è che: abbiamo la fortuna di lavorare comunque per una società solida perché abbiamo l’opportunità di poter portare a Rimini anche un dato tipo di giocatori nel tempo. È chiaro che se per una errata lettura di un bilancio leggo “il Rimini annega nei debiti” faccio fatica a pensare. Non è questa la situazione: qui non c’è una persona che non sia stato retribuito o possa lamentare una carenza. Sono stati commessi degli errori, ma è inutile tornarne a parlare e non sono io a doverlo fare che sono arrivato da poco tempo. Il mio compito è capire gli errori tecnici e gestionali e provare a cambiare la rotta. Questo lo puoi fare se trovi un gruppo di lavoro che va nella stessa direzione. Non amo l’io all’interno del gruppo, per me chiunque pensa a se stesso prima di una società o di un gruppo di lavoro non può far parte di questo progetto. Questo progetto ha un solo obiettivo: raggiungere la salvezza del Rimini. Capisco anche la delusione che può avere la gente. Ho visto l’attaccamento che i tifosi hanno nei confronti del Rimini e so quello che possono dare. Io sono fiducioso, è chiaro non sarà semplice. Oggi il primo step è levarci dall’ultimo posto. Raccogliendo certezze proveremo a tirarci fuori da questa classifica per permetterci di giocarci la salvezza con il miglior posizionamento possibile. Da oggi le cose possono cambiare e andare anche in un’altra direzione. Per quel che concerne la cessione societaria siamo d’accordo con il presidente che la prima cernita venga fatta da noi. Stiamo operando un cambiamento”.

Luca Brugioni: “Concordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto. Se arrivano sul mio tavolo buone proposte siamo contenti. Nel frattempo la società è sana, il bilancio è solido, quindi si continua serenamente per cercare di arrivare a questa salvezza il prima possibile”.

Pastore: “Il presidente non è che non si interessi più del Rimini, è la sua squadra ed è colui che paga, ha delegato dei professionisti ad occuparsi delle altre sfere. Non è una mancanza di rispetto che non ci sia il presidente”.

Brugioni: “Questo tipo di offerta, con le caratteristiche elencate da me la scorsa estate, non è mai arrivata, da nessuno. Che poi sono le caratteristiche basiche: acconto, fideiussione, garanzie di pagamento e a quel punto le porte si possono aprire”.

Pastore: “Adesso le regole sono cambiate. Tu puoi acquisire una società, ma poi la Legapro prende le misure perché si possa andare avanti”.

Su Scotti: “Ivano e Francesco non hanno nessun tipo di problema – risponde Pastore -. Io devo fare mercato, il presidente mi può dare le linee guida sul budget, ma le scelte le faccio io. Così come io non posso sindacare l’operato dell’allenatore. Io sono per il rispetto dei ruoli. Il mister ha cercato di dare una scossa”.

Sulla cordata di albanesi: “Già il fatto che lo sai tu… se sono seri, sono solidi e fanno qualcosa di migliorativo ben vengano, ma chi gli chiude le porte. Pensate che io sia venuto qui a svernare? Quando me ne sono andato ho lasciato qualcosa di incompiuto, ma non per colpa mia. Quando mi è arrivata questa chiamata ho detto che potrebbe essere l’occasione giusta. Io devo pensare che giocatori arrivano perché mi devo salvare a fine anno”.

Sulla trattativa con Mongardi risponde l’avvocato Brugioni: “Non c’è nessuna trattativa in atto con questo soggetto. Noi non chiudiamo la porta a nessuno, ma uno deve presentarsi secondo i canoni comuni. Questo ad oggi non è accaduto”.

Ci sono trattative in corso per la cessione della Rimini Calcio? “No, in questo momento no” risponde Pastore.

Mercuri: “Ad oggi il Rimini è saldamente nelle mani della proprietà. Se arriverà qualcuno disposto a garantire un futuro migliore rispetto a quello che l’attuale società può garantire Grassi si siederà al tavolo. Il signor Grassi non venderà, nonostante una sua battuta detta per provocare, al primo che capita”.

Pastore: “C’è questa cordata toscana, noi siamo qui”.

Sul mercato risponde Pastore: “Qualche chiamata l’abbiamo ricevuta di giocatori che vorrebbero venire a Rimini. Per un giocatore venire a giocare in una piazza come Rimini, dove si vive bene, con un’ottima qualità della vita e con una società che paga, è un bene. Pensiamo che ci sono 28 giocatori in rosa, dobbiamo cedere”.

Su Moninaro: “Non lo tesseriamo, va via – dice Pastore -. Ad oggi nessuno ci ha chiesto di essere ceduto”.

Mercuri: “Noi abbiamo bisogno di gente che non vuole rimanere”.

Pastore: “Bellante e Messina non rientrano nei piani. Con Vincenzo Bellante abbiamo forse già trovato una soluzione, ne stiamo parlando con il ragazzo”.

Colella è a rischio? “No, non scherziamo” dice Pastore. Mercuri aggiunge: “Allenatore e direttore sono venuti proprio per intervenire prima del mercato, lavorare sulla rosa e sulle linee di mercato che saranno date”.

Che situazione ha trovato dal punto di vista organizzativo? “Quando io parlo di cambiamento parlo di cambiamento totale: c’era molto pressappochismo, molto dilettantismo, lasciamelo passare. In questi 10-15 giorni la cosa che abbiamo cercare di fare è stato dare degli indirizzi a tutti perché uno che lavora per una società ha dei compiti da svolgere. Non puoi lavorare per una società e poi vai al campo quando vuoi e vai in sede quando vuoi”.

