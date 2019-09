Marco Gianfrini vince il derby su Roberto Meco nel torneo Veterani

Si avvia alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo Veterani Over 45 e 55, tappa del circuito regionale “Tennis Fun”. In bella evidenza sui campi di casa Marco Gianfrini che nel 2° turno ha vinto il derby del Ct Cicconetti su Roberto Meco.

Over 55, 2° turno: Delio Rinaldi (3.4, n.8)-Franco Carlini (3.5) 6-1, 6-3, Maurizio Foschi (3.5)-Andrea Milano (3.4) 6-2, 6-3, Giuseppe Agostini (3.5)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-1, 6-0.

Over 45, 2° turno: Filippo Francini (4.1)-Massimiliano Antonini (3.4) 6-3, 6-1, Marco Gianfrini (3.4)-Roberto Meco

(4.1) 6-1, 6-2. Ottavi per Marco Leardini (4.1), quarti per William Ricci (3.4).