Insieme per Coriano: scelta politica il divorzio sul personale?

“Insieme per Coriano” interviene sulla decisione dell’amministrazione di Coriano di interrompere la convenzione con il comune di Cattolica sulla gestione associata del personale (vedi notizia). Si chiede se la decisione sia legata al divorzio a livello nazionale tra Lega e M5S oppure sia “l’ennesimo fallimento politico di questa amministrazione“.

la nota

Non è la prima volta che questa spericolata amministrazione ci lascia assistere, attoniti, a vere e proprie inversioni a U, spesso inspiegabili e frutto di una pericolosa miopia. E, come era successo solo cinque mesi fa con la tardiva costituzione dell’ufficio associato in materia di sismica, allo stesso modo viene sempre il dubbio che dietro le scelte amministrative del sindaco Spinelli vi sia un retropensiero politico, una strategia pianificata per il posizionamento nello scacchiere partitico. Insomma, il divorzio anticipato con Cattolica – deliberato ieri sera in consiglio comunale – per la gestione associata del personale sembrerebbe conseguenza diretta proprio dell’altro divorzio, quello romano tra la sua Lega e il partito di Beppe Grillo. E preferiamo pensarla così, altrimenti sarebbe davvero triste accertare l’ennesimo fallimento politico di questa amministrazione, sempre più isolata e arroccata sull’egocentrismo del suo sindaco. L’assessore Boschetti ammetta almeno di aver sbagliato, perché in fin dei conti – in maniera molto oggettiva – il nostro Comune invece di ottimizzare le risorse, come annunciato proprio un anno fa, si ritrova al punto di partenza. Con un servizio da reinternalizzare e risorse pubbliche da mettere nuovamente sul piatto. Possibile che le “condizioni oggettive” annunciate in consiglio comunale dall’assessore siano improvvisamente venute a meno? Possibile che un anno fa tutto questo non fosse prevedibile?