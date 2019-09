Assalto esplosivo al postamat di Cattolica. 35mila euro il bottino

Dopo il tentativo fallito nella notte tra sabato e domenica ad Ospedaletto (vedi notizia), probabilmente la stessa banda ha colpito al Postamat di Cattolica. E questa volta il colpo è andato a segno. Alle due della notte tra domenica e lunedì, tre malviventi hanno fatto esplodere con la classica tecnica della “marmotta” (usando liquido esplosivo) lo sportello automatico dell’ufficio postale di Cattolica, in pieno centro cittadino. La banda è poi fuggita con un bottino di 35mila euro. Gravi anche i danni arrecati dall’esplosione all’ufficio, stimati in circa 50mila euro. Sul colpo indagano i carabinieri di Cattolica. Come detto, si presume che si tratti degli stessi malviventi del fallito colpo del giorno precedente ad Ospedaletto.