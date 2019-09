Assalto esplosivo al bancomat. Colpo fallito ma danni ingenti

Questa notte, intorno alle 3.30, ignoti hanno tentato di far saltare il bancomat dell’ufficio postale di Ospedaletto di Coriano, con la classica tecnica della “marmotta”, ma al momento della deflagrazione qualcosa è andato storto e non sono riusciti ad impossessarsi dei contanti. Il liquido esplosivo è stato inserito, ma lo sportello automatico non è “saltato”. In compenso ingenti danni alla struttura, in corso di valutazione ma per diverse decine di migliaia di euro, con alcuni detriti ritrovati a centinaia di metri di distanza. Dopo l’esplosione è scattato l’allarme collegato con la centrale delle Poste Italiane e nel giro di cinque minuti i Carabinieri del Radiomobile di Riccione erano sul posto, ma della banda nessuna traccia. Dalle telecamere della zona al momento non sono emersi elementi di rilievo. Le indagini sono in corso.