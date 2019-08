Una serata in musica per ricordare un amico dj

Ci saranno i dj che l’hanno conosciuto e ispirato per una serata di musica e divertimento. Per gli amici che lo hanno conosciuto è il modo migliore per ricordare Luca Fabbri, dj molto apprezzato scomparso prematuramente nel maggio dello scorso anno. E’ arrivata alla quinta edizione la festa di ferragosto organizzata per venerdì 9 agosto al bar A14, su viale Berlinguer a Riccione, a pochi passi dall’ingresso dell’autostrada. Una festa che Luca aveva ideato e organizzato nelle prime edizioni, ma che gli amici hanno deciso di far continuare per tenere viva la sua memoria.

In consolle ci saranno i dj Meo, Gianni Maselli e Massimo Rossi. La musica partirà alle 18 accompagnata da un ricco buffet.