Servizi Caritas: orari e riferimenti

La Caritas diocesana non è mai andata in ferie, ma nel mese di agosto alcuni servizi e sportelli hanno avuto qualche giorno di chiusura. Ora però è già tutto operativo con i soliti orati e riferimenti.

Ecco allora un breve riepilogo, per sapere dove, quando e come poter accedere ai vari servizi.

Centro di Ascolto

Il Centro di Ascolto è il cuore della Caritas, è qui che le persone vengono accolte, ascoltate, indirizzate, accompagnate. Mentre una persona si racconta può ridare un senso nuovo alla propria vita, può cogliere i perchè della propria situazione di disagio e, insieme all’operatore, cercare delle risposte, delle strade da seguire. Il Centro di Ascolto opera in stretta relazione con i Servizi Sociali, con l’Ausl, con le Associazioni e/o con altre realtà presenti sul territorio, in base alle problematiche riscontrate.

Tramite il Centro di Ascolto si accede alla mensa, alla distribuzione di indumenti, alle docce e al dormitorio della prima accoglienza.

È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00

La mensa è aperta tutti i giorni dell’anno dalle 11.30 alle 12.15.

Docce e Indumenti

Dare la possibilità di farsi la doccia e di cambiare i propri abiti (con altri usati, ma puliti e in buono stato) e poter avere indumenti intimi completamente nuovi, è un servizio di prossimità al povero. Un servizio di accoglienza, ospitalità e ristoro.

Docce e indumenti vengono distribuiti, a seguito di un colloquio con il Centro di Ascolto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.

La prima accoglienza

La prima accoglienza prevede un periodo di pernottamento pari a una settimana, che può essere prolungato a quattordici giorni in base alle necessità del singolo.

Per chi arriva in prima accoglienza è possibile l’accesso in struttura dalle 18.00 alle 20.30, la cena è servita alle 19.30, mentre la mattina la stanza deve essere lasciata entro le 8.00 e le colazioni sono servite alle 7.15.

Ambulatorio nessuno Escluso

L’ambulatorio nessuno escluso è rivolto a tutti, anche a chi è privo di residenza anagrafica e permette di farsi visitare da medici che hanno messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità.

L’ambulatorio, assieme alla distribuzione farmaci è attivo il giovedì dalle 9.00 alle 11.30 presso la Caritas diocesana in via Madonna della Scala, 7 a Rimini.

Assistente in famiglia

L’Assistente in Famiglia è un servizio rivolto sia alle persone che sono alla ricerca di un’assistente famigliare (“badante”, colf, collaboratrice domestica) referenziata e con esperienza sia alle assistenti familiari che sono alla ricerca di un impiego presso le famiglie del territorio.

È attivo il martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 presso Caritas diocesana tel. 0541.26040, presso la Caritas diocesana in via Madonna della Scala, 7 a Rimini.

Emporio Rimini

L’EmporioRimini è il primo supermercato solidale della provincia di Rimini, è un supermercato dove le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente. Beni alimentari, sia confezionati che freschi, prodotti per l’igiene personale e della casa, e materiali di cartoleria per i bambini che vanno a scuola, possono essere acquistati con una tessera a punti.

Per accedere a #emporiorimini prima bisogna rivolgersi ad uno di questi sportelli di ascolto:

Sportello Sociale dei Comuni dei Distretto di Rimini Nord, Caritas Diocesana, Caritas Parrocchiali in cui abiti,

ACLI Provinciali Rimini, Croce rossa Italiana; Papa Giovanni; IPF – Istituto per le famiglie

EmporioRimini è in Via Spagna 26/a – Rimini, tel. 0541 740930 ed è aperto il Martedì-Giovedì dalle 15 alle 18, il Mercoledì-Venerdì dalle 9 alle 12.

Fondo per il Lavoro

Il Fondo per il lavoro nasce per creare occupazione, attraverso incentivi economici per l’assunzione di persone disoccupate o inoccupate .

Chiunque volesse candidarsi, che sia residente da almeno un anno nel territorio delle diocesi di Rimini, deve recarsi nella sua parrocchia di residenza per la compilazione della domanda. È inoltre attivo presso la sede delle Acli Provinciali in via Circonvallazione Occidentale, 58a Rimini, uno sportello che su appuntamento aperto, ti aiuta nella compilazione della domanda.