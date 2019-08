L'incredibile storia di Árpád Weisz alla Colonia Bolognese

L’incredibile storia di Árpád Weisz nella suggestiva Colonia Bolognese.

La racconteranno Lele Adani e Matteo Marani in una serata organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori.

Lele Adani non ha bisogno di tante presentazioni: ex calciatore professionista ed oggi commentatore tecnico per Sky Sport. Personaggio sempre più in vista nel mondo calcistico per via delle sue telecronache sempre coinvolgenti e preparate.

Matteo Marani: giornalista sportivo, docente universitario, direttore della rivista Guerin Sportivo dal 2008 al 2016, nonché ex vicedirettore di Sky Sport e direttore di Sky Sport 24. Un vero e proprio colosso del giornalismo sportivo italiano. È anche grazie a lui che la figura di Árpád Weisz è stata “riscoperta” dopo decenni di oblio con il libro “Dallo scudetto ad Auschwitz”.

Appuntamento martedì 3 settembre alle ore 21:00. Ingresso gratuito.