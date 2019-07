Rimini for Mutoko: la bellezza della solidarietà (il video)

Si è chiuso con un nuovo record di partecipanti e raccolta la 19esima edizione di “Rimini for Mutoko” che, dopo la Run Rise all’alba di sabato, nel fine settimana ha visto sfidarsi centinaia di partecipanti nel torneo di beach volley. Raccolti 103mila euro che saranno utilizzati per l’acquisto di medicinali per l’ospedale della missione, portare dei bimbi cardiopatici in Italia per essere curati, ma anche per sostenere due progetti sul territorio, con l’associazione Crescere e Riviera Basket.

Ultimo atto sabato 27 luglio in serata con il torneo di burraco in piazza Cavour.