Rimini FC, quasi fatta per Alimi e Casini. Venerdì il gruppo Samorì incontrerà la stampa

Domani (venerdì) dovrebbero essere ufficializzati i primi due acquisti del Rimini FC in vista della stagione 2019/2020, entrambi a centrocampo. Uno non ha bisogno di presentazioni avendo già vestito il biancorosso la passata stagione: Isnik Alimi, l’altro, Riccardo Casini, classe ’92, nell’ultima annata ha militato nell’Arzachena. Venerdì Casini dovrebbe sposare la causa biancorossa, sabato sposerà a Ferrara la fidanzata Carlotta (congratulazioni!).

Ancora qualcosa da definire invece per il passaggio in biancorosso dell’attaccante classe ’99 di proprietà dello Spezia Michael D’Eramo.

Intanto Giorgio Grassi mercoledì ha incontrato l’imprenditore riminese Alfredo Rota, portato in tour allo stadio “Nicoletti” e all’impianto di Misano. Il presidente del Rimini ha chiesto a Rota di dare una mano in società, entrando con una quota di minoranza, l’imprenditore si è riservato qualche giorno per pensarci.

Mentre il gruppo che fa capo all’avvocato modenese Gianpiero Samorì ha convocato per le 11:30 di domani (venerdì), presso un ristorante di Riccione, un incontro con la stampa per raccontare il suo progetto e probabilmente ripercorrere le tappe della trattativa per l’acquisizione di quote di maggioranza del Rimini prima dello stop di Grassi.