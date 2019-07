Rimini FC. Vicino il centrocampista Riccardo Casini. Per l'attacco piace Giacomo Parigi

Oltre che su Szymon Fyda, bomber della Copparese e capocannoniere del girone B di Eccellenza (con 25 reti), interesse che avevamo anticipato già durante “Calcio d’Estate” il 18 giugno scorso, il Rimini per l’attacco punta sul classe ’96 dell’Atalanta Giacomo Parigi, nell’ultima stagione in prestito alla Paganese. La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo.

CARRIERA DI PARIGI GIACOMO (da Tuttocalciatori.net)

STAGIONE SQUADRA

SERIE PRESENZE

GOAL

TT

SB

SS

G

R

2018-2019 PAGANESE CALCIO C 34 6 29 5 15 2 0 01/2018 VIRTUS FRANCAVILLA C 9 0 2 7 2 1 0 2017-2018 AKRAGAS C 18 2 16 2 10 1 1 2016-2017 F.C. FORLI C 20 0 4 16 2 2 0 02/2016 COSENZA CALCIO C 4 1 0 4 0 1 0 2015-2016 ATALANTA CALCIO SG 11 1 0 0 0 0 0 2014-2015 ATALANTA CALCIO SG 14 4 0 0 0 0 0 01/2013 ATALANTA CALCIO SG ND 0 0 0 0 0 0 2012-2013 AREZZO D 4 0 0 0 0 0 0 TOTALE 89 9 51 34 29 7 1

È più che un’idea per il centrocampo Riccardo Casini, svincolato dopo la mancata iscrizione dell’Arzachena. Per lui possibile contratto annuale con opzione per un altro anno.

CARRIERA DI RICCARDO CASINI (da Tuttocalciatori.net)