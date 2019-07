Bosco Verticale. Comune: giusta la dialettica su progetti ma distinguo su posizione Pd

Dibattiti, commenti e critiche sulla riqualificazione della zona a mare di Riccione possono fare solo del bene alla dialettica innescata in materia di urbanistica e qualità del disegno urbano. Lo dice l’amministrazione comunale in una nota che fa seguito alla presentazione del progetto all’ex Delfinario, primo consegnato e approvato tra quelli arrivati tramite i due avvisi pubblici per manifestazioni di interesse.

Qualche distinguo però l’amministrazione lo dedica alle rimostranze avanzate dal PD (vedi notizia) circa le altezze del Condhotel firmato dallo Studio Boeri Architetti e le presunte problematiche di ombre sul fronte mare della città. “Lo scorso dicembre il PD – si legge in una nota arrivata dal Comune – in occasione della approvazione in Consiglio Comunale della delibera di indirizzi al primo avviso pubblico di manifestazioni di interesse, usciva dall’aula. Un gesto di evidente scollamento rispetto alla realtà e al necessario approfondimento che avrebbe invece richiesto un documento strategico di tale importanza, che indicava priorità, requisiti e rispetto dei limiti richiesti ai privati, sempre nel rispetto dell’interesse pubblico“. “L’approvazione delle linee di indirizzo, va sottolineato, rappresenta – prosegue la nota – il risultato di un lavoro attento di scremature, analisi dettagliate e osservazioni da parte di un ufficio comunale dedicato ad ogni singola manifestazione di interesse, e successivo accordo operativo, di cui oggi l’amministrazione sta raccogliendo i primi frutti a favore della città. Ogni progetto e accordo operativo, di cui il progetto all’ex delfinario è il primo consegnato e approvato dall’Amministrazione, è stato attentamente vagliato a beneficio della riqualificazione dei buchi neri della città. Guardare avanti con un’ampia visione significa allargare i propri orizzonti con buoni progetti dei privati, supportati e affiancati dall’amministrazione.” “Questa è la strada da percorrere – conclude l’amministrazione –. Documentata e verificata, per il bene della Comunità riccionese”.