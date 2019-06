Vaccini. La piazza arancione della Libera Scelta

Una manifestazione pacifica ma dai toni decisi, senza sconti per nessuno. Oggi pomeriggio in piazza Cavour a Rimini si è svolto l’evento pubblico promosso dal Movimento Libera Scelta della Romagna: proprio sotto il Municipio del comune di Rimini che, con l’ordinanza che prevede sanzioni per chi porta bambini non vaccinati a scuola, ha aperto con i “free vax” uno scontro che ha ben presto superato i confini locali.

I manifestanti, diversi dei quali provenienti da fuori provincia e fuori regione, hanno occupato una buona parte della piazza e hanno applaudito con convinzione gli interventi dal palco da parte dei rappresentanti dei comitati per la libera scelta, medici e giuristi di riferimento del movimento. Diversi dei partecipanti, nonostante il caldo, sono arrivati nel primo pomeriggio. A fianco delle magliette arancioni, anche semplici cittadini interessati alla manifestazione.