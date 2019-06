Turiste aggredite in spiaggia, 36enne fermato per violenza sessuale

C’è stata una tentata violenza sessuale la scorsa notte sulla spiaggia di marina centro a Rimini. Stando alle prime informazioni, intorno all’una di notte un rumeno sui 40anni ha avvicinato due turiste tedesche, intorno ai 25 anni, che stavano facendo una passeggiata all’altezza del bagno 1, palpeggiando una di loro nelle parti intime. Le ragazze hanno reagito e chiesto aiuto. Le loro urla sono state avvertite da un passante che ha assistito alla scena ed è intervenuto azzuffandosi con l’aggressore. Il rumeno è riuscito a divincolarsi ma l’allarme ai Carabinieri è stato immediato e i militari della stazione di via Destra del Porto, impegnati in un servizio di pattuglia, nel giro di breve hanno individuato e arrestato l’uomo. L’amica della turista aggredita si è opposta all’uomo e nella colluttazione rimediato la frattura della mano: da qui una prognosi di 20 giorni refertata all’ospedale Infermi. Entrambe le ragazze sono ancora in ospedale a Rimini per accertamenti. Saranno ascoltate nelle prossime ore con l’aiuto di un interprete. Su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, l’uomo è in stato di fermo con le accuse di violenza sessuale e lesioni.