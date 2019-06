Sub Riccione. "Il mare", il concorso fotografico dell'estate

Al via il 21 giugno le iscrizioni (gratuite) al concorso fotografico “Il mare”, che la Sub Riccione dedica a Mario Deriu.

“Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna,dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito” (Antoine de Saint-Exupéry)

Il Concorso Fotografico dell’Estate ha come scopo principale proprio quello di far emergere e accrescere l’amore per il mare, certi che non bastano le campagne contro l’inquinamento se prima non si fa conoscere la bellezza e la ricchezza di questa infinita fonte di vita – si legge in una nota della Sub Riccione -.

Il mare da sempre fonte di vita, di bellezza, di ispirazione, possa essere visto come un dono e una risorsa anche dalle future generazioni.

Ogni scatto fotografico sarà un piccolo “granello” di mare che consentirà a tanti di soffermare la propria attenzione su una risorsa per decenni sfruttata e considerata superficialmente.

Soffermarsi un istante, l’istante di uno scatto, spostando e fissando l’obiettivo della nostra macchina fotografica sarà l’occasione per un istante di riflessione attraverso cui fare un passo in più verso la sua tutela e salvaguardia.

Siamo appassionati del mare e vogliamo che anche altri si possano innamorare.

Per questo abbiamo diviso il concorso in due sezioni, per coinvolgere chiunque, subacquei e non.

Questo Concorso è dedicato al nostro amico Mario, che al mare e per il mare è vissuto.

Lo dedichiamo a te, Mario, che ci hai lasciati solo pochi mesi fa proprio cavalcando la tua grande passione, con il tuo kite surf.

Info e regolamento su www.subriccione.it.