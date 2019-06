La molo si farà. Confermata il 29 giugno

La Molo street Parade sarebbe stata confermata il 29 giugno. La organizzerà il consorzio del porto che ha presentato manifestazione d’interesse a trattativa diretta dopo che il bando era andato deserto. La manifestazione si farà alle stesse condizioni del bando, ovvero senza contributo da parte del Comune e la possibilità di prevedere il pagamento del biglietto d’ingresso a 10 euro per accedere all’area dei pescherecci dove si esibiranno gli artisti.

Proprio ai nostri microfoni, il 13 maggio scorso, l’assessore Sadegholvaad ci aveva parlato dell’edizione 2019 dell’evento. “L’evento diventa totalmente privato, visto che l’amministrazione non darà più alcun contributo, e a pagamento (fino a 10 euro) per l’area prossima ai pescherecci nella quale si può ballare. Una decisione presa anche alla luce delle maggiori spese per i privati legate alla legate alla ‘safety and security’, aveva spiegato l’assessore.