Rimini FC. Giorgio Grassi su presente e futuro: diretta testuale e diretta su Icaro 211

Cosa bolle in pentola in casa biancorossa? Dopo la salvezza conquistata sul campo, grazie al 2-0 nel match di ritorno dei play out con la Virtus Verona, per il presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi, è il momento di fare il bilancio sulla stagione appena conclusa e di annunciare le novità.

Per questo il numero uno del sodalizio biancorosso ha convocato un incontro con gli organi d’informazione, trasmesso in diretta su Icaro 211 e in streaming sulla pagina Facebook Icaro Sport.

Giorgio Grassi: Per me è una giornata bella perché sono convinto che abbiamo raggiunto risultati impensabili. La prima sensazione non è stata di gioia, ma di sollievo. Cambierei data: è più un 25 aprile. Ringrazio la squadra, che è stata sballottata con quattro allenatori e gente che andava e veniva, nelle ultime partite si sono ritrovati, e qui grazie a Petrone, che ha guidato il gruppo verso il traguardo. Il terzo ringraziamento è ai ragazzi della Casa Betania di Coriano, nel gruppo della Papa Giovanni, è una casa che frequento da tre mesi e in un momento difficile mi hanno dato molto anche per uscire da un contesto sportivo che mi faceva male. Fiorenzo, Gustavo, Marino, Valerio, Nicola…. Il lunedì ho festeggiato solo con loro, mi avevano pronosticato il 2-0. Questi ragazzi che vengono da vite complicate mi hanno insegnato dei valori e io li ringrazio. Uno di questi mi ha detto “erano nove anni che non mangiano una pizza al piatto”.

Il presidente Grassi legge un post Facebook che parla di fallimento del progetto Rimini Football Club.

“Tutte le cose che sono state dette fanno parte della discussione continua: tutto quello sopra è quello che ha reso più difficile la stagione dove siamo arrivati. Io non starò qui un secondo di più se verrà qualcuno, che non sia uno scampato. Se voglio vendere al primo che passa ci metto dieci minuti. Bisogna vendere a proposte o società, che finora non si è verificato, pronte a subentrare prima di tutto in una fideiussione di 350mila euro. Noi siamo l’unica società in Italia che presenta in Italia relazioni e bilanci, perché non lo fanno anche gli altri? Non lo fa nessuno. Sapete che la C è un bagno di sangue. A quanto pare c’è la corsa per venire qui a Rimini a portare i soldi? Vi ricordate della fine che hanno fatto gli umbri, compagnia cantante che doveva portare il Rimini in B, più i nostro vicini di oltreadriatico. Vi ricordate qualcuno di questi, che fine hanno fatto?”

“È vero che ho incontrato Rota, ma non abbiamo parlato ancora di nulla. Dobbiamo vederci e vedere. Tra parlare e arrivare a qualcosa ci vuole del tempo”.

“Nel nostro caso ci sono stati errori di inesperienza che hanno inciso. Dobbiamo capire che tipo di progetto possiamo andare avanti quando abbiamo una tifoseria ridotta all’osso: c’erano 1.700 per i play out. Gli incassi daranno sempre molto poco e credo che su quel versante ci sia poco da spendere. Ci sia più marketing e sensibilizzazione nelle aziende. Il punto è cosa posso raccontare io che metto soldi, metto tempo, sottraggo risorse alla mia azienda e alla famiglia, e questa è soprattutto una scelta in ordine a cosa mi aspetterei io dal calcio a Rimini. Anche per essere in pace con la coscienza. Abbiamo detto che era importante coinvolgere anche per progetti di solidarietà. Le associazioni sono state contente, ma da questo punto di vista non abbiamo portato nulla. Io personalmente non ho un rapporto con la tifoseria accesa dalla partite di San Piero in Bagno del 2016. Noi dobbiamo sapere quali sono i limiti entro i quali una tifoseria deve agire. Non faremo una squadra meno competitiva di quest’anno, ma perché credo sarà così perché non ci sarebbe nessun motivo per fare una squadra più scarsa. A Verona non è sopportabile che già durante il riscaldamento la propria squadra venga infangata. Non va bene che a fine partita domenica qualcuno ha detto “non ci meritate””.

“Poi ci sono delle cose più brutte:io sarò molto felice di andarmene dopo tre anni. Io non so se sia vero, mi auguro che non sia vero, al momento dell’infortunio di Variola, quando veniva portato fuori in barella, qualcuno dicesse: spero ti sia fatto male sul serio. Siamo tutti responsabili perché non siamo capaci di vivere neanche questi momenti. Io non mi chiamo fuori: la colpa è mia perché questa cosa non doveva succedere. Il linciaggio di Volpe non ha giustificazioni. Quando lo chiamavo alle 11 piangeva. Sul quale abbiamo investito anche un sacco di soldi. La caccia ad un 21enne non si fa. Cosa abbiamo ottenuto: che Volpe non è stato più in grado di giocare. Tutti lo hanno fatto giocare tranne Petrone. Finché uno gioca va sostenuto e qui non c’è cultura, non c’è futuro. Mi auguro che qualcuno prenda la baracca, così posso scappare. Il calcio così non può farlo nessuno. Avevo detto: non prendiamo multe. È un tema che dobbiamo affrontare, dobbiamo cambiare atteggiamento. Secondo voi cosa facevano duecento poliziotti al Romeo Neri domenica? Cosa ci stavano a fare? Ma perché? Vuol dire che abbiamo perso tutti, che abbiamo fallito. Non possiamo fare calcio”.

“Io del problema dell’allestimento della squadra non è quello che mi preoccupa, penso che faremo meglio. L’unica cosa che devo fare è vedere se ci sono le condizioni per vendere o per andare avanti. Quello che io devo sistemare sono altre cose. Entro il 24 noi dobbiamo aver presentato tutto e saremo pronti. Quello che devo chiarire è se in città ci sia l’interesse, anche con quote sostenibili, per aiutare il Rimini. Io ho fatto il sacrificio per la C, ma sembra che la C non interessi a nessuno”.

“Per il direttore sportivo sono abbastanza vicino. Voi mi portate ancora sul maledetto calcio. Io le cose che faccio le faccio bene, ho interessi nella mia vita infinitamente più belli del calcio. La mia soluzione è che ciascuno faccia le cose giuste e si assuma le sue responsabilità”.

“Ho chiesto a tutti i dipendenti della società di dare le dimissioni perché vogliono le mani libere. Io sto già lavorando per la prossima stagione. Quest’anno, 2018/’19, lo considero un fallimento. I calciatori hanno contratti annuali e quelli vanno a scadenza, i biennali vanno a scadenza (sono 14-15), e non lascerò neanche a chi dovesse subentrare questo problema. Se rimango ci sarà un programma già strutturato. Il 1 luglio aprirò la campagna abbonamenti e dirò: “signori, il calcio interessa o no?” E vedrò”.

Sul gruppo di napoletani che fanno pianali: “non so nulla. Ho fatto pranzi e cene a decine, ma niente”.

Su Bellavista. “Voi sapete che ho una grandissima stima per Bellavista, credo sia stato il più grande presidente del Rimini. Era in una società che era in salute e faceva investimenti floridi. Non ho mai negato che avrei voluto avere i suoi mezzi e magari vivere i suoi tempi. Quando abbiamo giocato a Savignano siamo andati a portare un mazzo di fiori sulla sua tomba con Santarini. Lo abbiamo ricordato in questi giorni, poi parliamo di una persona che è morta e alla quale dobbiamo tutti rispetto. Rispondo anche al fatto che io mi sarei allontanato durante il coro. Io ho fatto un primo tempo vissuto molto carico, ho esultato, nell’intervallo sono andato a camminare fuori ed ero molto molto nervoso. Non avrei letto, il secondo tempo con il vantaggio di 2-0 ti dà una tranquillità, ma in caso di gol si scatena l’inferno. E me ne sono andato. Quello che dico cercate di valutarlo nella sua consequenzialità e anche fuori dalla reazione motiva e istintiva. Vi chiedo se sia giusto a partita in corso, quando ci si gioca la vita, inneggiare i morti quando poi dall’altra parte si umiliano i vivi. Immaginate la reazione di chi è in campo, che pensa: abbiamo un presidente che è una m…. Ricordiamo gli antichi fasti però noi siamo una piccola cosa. Qualcuno può avere pensato che quel coro in quel momento fosse inopportuno? Magari all’inizio avremmo fatto tutti un bell’applauso. Quando esaltiamo i morti io penso che vogliamo umiliare i vivi. Io ho imparato a mie spese che spesso ci sono persone che piangono calde lacrime sui morti per i… in vivi”.