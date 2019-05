Rimini FC, mercoledì svelate le prime mosse dopo la salvezza

Le voci sul futuro del Rimini FC si rincorrono. Si parla della possibilità di un passaggio di mano delle quote di maggioranza e in alternativa dell’ingresso in società (con quote di minoranza) di alcuni imprenditori del territorio, che quindi affiancherebbero il presidente Giorgio Grassi nella gestione. E c’è attesa per conoscere i nomi del nuovo direttore sportivo e di un eventuale direttore generale. Per fare il punto sulla situazione e forse per annunciare proprio il nome del nuovo DS la Rimini Calcio ha convocato per domani, mercoledì, alle 11:30 in sede, un incontro con gli organi d’informazione al quale parteciperà Giorgio Grassi.

Questo l’invito giunto in redazione, nel quale non viene specificato il tema della conferenza stampa:

“Domani, alle ore 11.30 nella sede di via XX settembre 122, è convocata una conferenza stampa. All’appuntamento sarà presente il presidente Giorgio Grassi”.