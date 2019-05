Al terzo ACI Racing Weekend molti i piloti e team emiliano romagnoli

Il terzo ACI Racing Weekend a Misano Adriatico è al via. Partiranno venerdì 17 le prove libere, con qualifiche e gare nei due giorni successivi. L’appuntamento è sul calendario di diversi campionati che, oltre alla presenza di molti piloti stranieri, confermano buona presenza di piloti e team del territorio emiliano romagnolo.

L’Italian F4 Championship powered by Abarth vedrà impegnato in pista il giovane kartista emiliano di categoria KZ Francesco Simonazzi, classe 2004, nato a Reggio Emilia, scelto da Cram Motorsport come quarto pilota per alcuni selezionati appuntamenti che gli daranno l’opportunità di portare in pista la Tatuus in un agguerritissimo campionato che impegna oltre 30 piloti. Tra gli altri che sul circuito intitolato a Marco Simoncelli giocano in casa, abbiamo il team Abu Dhabi by Prema, nato dalla collaborazione tra Iron Lynx e Prema Powerteam, con base a Cesena, che porterà in pista l’emiratina Amna Al Qubaisi, la prima donna araba nella storia a competere nel mondo del motorsport. Antonelli Motorsport, il team di Calderara di Reno in provincia di Bologna, metterà in pista invece i due Rookie Lorenzo Ferrari e Andrea Rosso, mentre BVM Racing, scuderia di Piangipane (frazione di Ravenna) corre con il romeno Filipe Ugran e l’ultimo ad iscriversi alla serie, Pietro Delli Guanti, promettente kartista per la prima volta in gara su una vettura dell’Italian F4 Championship powered by Abarth.

Due piloti bolognesi, entrambi grandi protagonisti nella scorsa stagione, saranno al via per il Campionato Italiano Sport Prototipi. Simone Borelli (Uboldi Corse) che dopo aver disputato le sessioni di prove libere dei due primi round stagionali è pronto a schierarsi in gara, e Filippo Caliceti (Giada Engineering), che sarà alla sua prima uscita stagionale.

Una squadra forlivese, la BF Motorsport, è nel gruppo di testa per il TCR Italy. Con il giovanissimo mantovano, Jacopo Guidetti, appena 16enne, è al terzo posto nella classifica assoluta con la Audi RS3 Lms. Il modenese Matteo Bergonzini, di Vignola, è invece in testa al Trofeo Nazionale DSG con la Cupra dotata dell’omonimo cambio di derivazione di serie.

Ci sarà anche il sanmarinese Emanuele Zonzini al via della seconda prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance in programma in questo fine settimana al Misano World Circuit. Il 25enne portacolori dell’Imperiale Racing scenderà in pista in equipaggio con Pietro Perolini e l’australiano Ben Gersekowski al volante della Lamborghini Huracan GT3, vettura che il pilota sanmarinese conosce molto bene e con cui ha conquistato nel 2018 il titolo di vice campione PRO-AM nella World Final Lamborghini.

Per Zonzini, figlio d’arte – suo padre è stato un grande pilota del Challenge Ferrari – si tratta di un ritorno nella serie tricolore che lo ha visto protagonista in diverse edizioni, l’ultima nel 2016 con l’impegno nella classe GT3 in coppia con l’argentino Mathias Russo al volante dell’Audi R8 LMS.

La carriera agonistica del 25enne sanmarinese è costellata di tanti successi, iniziata nel karting e proseguita con le ruote scoperte nella Formula Abarth, Formula Renault Alps e GP3 Series. Nel 2014 Zonzini fa il suo ingresso nelle gare GT partecipando al Campionato Italiano Gran Turismo con i colori Audi, confermandosi al volante della R8 LMS anche per l’anno successivo in equipaggio con Dindo Capello. Negli ultimi due anni Zonzini ha preso parte all’ADAC GT Master, al tricolore GT e al Lamborghini Super Trofeo.

Ricco e molto intenso, con ben 6 serie e 14 gare in programma, il weekend di gare al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, con una particolare attesa riservata alla prova dei molti team e piloti originari del territorio emiliano romagnolo che, certamente, saranno spinti da uno stimolo aggiuntivo nel voler fornire una performance ottimale nel circuito della propria terra.