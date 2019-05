A Riccione Paese una due giorni con i migliori cuochi del territorio

“CI SEI?! Paese a Ferro e Cuoco”, la manifestazione nata lo scorso anno, torna nel centro storico di Riccione mercoledì 5 e giovedì 6 giugno. Un borgo, quello del paese vecchio di Riccione, per due giorni apre le porte a curiosi e gourmet con la seconda edizione di un format che mette al centro la socialità veicolata attraverso il buon cibo e l’ospitalità delle botteghe del quartiere. Come lo scorso anno i commercianti di Corso Fratelli Cervi apriranno infatti negozi e attività per accogliere i cuochi di indiscutibile talento, tra cui anche stelle Michelin, della Brigata del Diavolo -cuochi sognatori, che cucineranno i prodotti messi a disposizione dagli stessi negozianti, mentre all’esterno, nelle piazzette e in strada, ci sarà la possibilità di degustare vini e specialità di una nutrita pattuglia di artigiani cucinieri, tra musica e animazione, per due serate originali e appetitose in cui si potranno assaggiare piatti pensati ad hoc per questo appuntamento. L’evento si inserisce nel palinsesto di Romagna Osteria, il progetto sostenuto da Visit Romagna, un viaggio dei sensi in dodici tappe volto a valorizzare cucina e paesaggio, cultura enogastronomica, bellezza e patrimonio storico-artistico attraverso i migliori cuochi del territorio.

Nei due giorni della manifestazione si alterneranno 11 cuochi. I protagonisti di mercoledì 5 giugno saranno Silver Succi (ristorante Quartopiano, Rimini) a La Cucina nel Gazebo, Silvio Di Donna (Gelataio vagante, Bologna) a La Cucina nel Gazebo, Giuseppe Gasperoni (Osteria del Povero Diavolo, Torriana) nella Macelleria Gambuti, Riccardo Agostini (ristorante Il Piastrino, Pennabilli) a Il Mattarello, Daniele Succi (I-Fame, Rimini) alla Polleria Argentina e Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa, Santarcangelo) a Pasta Madre. La colonna sonora della serata è affidata alle band The Silver Combo duo e Bed&breakfast.

Il giorno dopo, giovedì 6 giugno troveremo invece Omar Casali (Marè, Cesenatico) a La Cucina nel Gazebo, Silvio Di Donna (Gelataio vagante, Bologna) a La Cucina nel Gazebo, Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi, Cattolica) alla Macelleria Gambuti, Remo Camurani (ristorante Ca’ Murani, Faenza) a Il Mattarello, Paolo Bissaro (ristorante La Canonica, Casteldimezzo – Pesaro) alla Polleria Argentina, Fabio Drudi (Taverna Righi, San Marino) a Pasta Madre. In questa serata la musica è affidata a Flamin’ Gene duo e Alte Feulip.

Oltre alla possibilità di scegliere e assaggiare i piatti di questi grandi interpreti della cucina (che avranno un costo tra gli 8 e 10 euro), in Paese si potranno incontrare prodotti e produttori di eccellenze di diversi territori come le ostriche di L’ottavino di Santarcangelo di Romagna, le birre Baladin e del Borgo, le prelibatezza dolci della Pasticceria Tommasini, le proposte della Società cooperativa agricola Valmarecchia Bionatura (Pennabilli), dell’Azienda Agricola Mora del Munio (Bagncavallo) e della Fattoria Mà Falda (San Venanzo) oltre ai vini dei colli riminesi.

CI SEI?! Paese a Ferro e Cuoco è un evento ideato da Fausto Fratti, per tanti anni patron del ristorante Il Povero Diavolo di Torriana e curatore della storica manifestazione Scorticata la collina dei piaceri, in collaborazione con il Comitato Riccione Paese e con l’assessorato al turismo del Comune di Riccione. Si comincia alle 19 e per poter partecipare non occorre la prenotazione.