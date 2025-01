Young Santarcangelo-Frugesport: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

F.C. YOUNG SANTARCANGELO-FRUGESPORT 2-0 PARZIALE

IL TABELLINO

F.C. YOUNG SANTARCANGELO: 1 Hysa, 2 Caverzan, 3 Rigoni, 33 D. Maioli, 5 E. Maioli, 6 Arduini, 7 Fuchi, 8 Zanni, 9 Cecconi, 18 Bascioni, 11 Galassi. A disp.: 12 Lodovichetti, 13 Amati, 14 Guidi, 15 Canarecci, 16 Parma, 17 Nucci, 19 Gessi, 20 Magnani. All. N. Bianchi.

FRUGESPORT: 1 Farina, 2 Zuccarino, 3 Rafuzzi, 4 Mbaye, 5 Volta, 6 Mambelli, 7 Nadir, 8 Bandini, 9 Bagnolini, 10 Naldi, 11 Pirro. A disp.: 12 Martini, 13 Grandi, 14 Di Candia, 15 Alpi, 16 Errani, 17 Nistor, 18 Negrini, 19 Di Giuseppe. All. Niccolini.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 8′ pt e 21′ pt Cecconi.

AMMONITI:

NOTE. Corner: 2-1.

I RISULTATI DELLA 21a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Per la 21a giornata del campionato di Promozione girone D allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo si affrontano Young Santarcangelo e Frugesport. È quasi un testacoda con i padroni di casa secondi con 44 punti e gli ospiti fanalino di coda a quota 10. I gialloblu domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 a Riccione, la squadra di Massa Lombarda è reduce dalla sconfitta di misura (1-2) con la capolista Misano. Durante il riscaldamento si ferma Sorrentino. Al suo posto nell’undici iniziale Bascioni.

PRIMO TEMPO

5′ punizione per lo Young: Rigoni pennella al centro, Bascioni stacca di testa, Farina vola e devia in angolo.

Nulla di fatto sugli sviluppi.

7′ Caverzan a destra per Bascioni, chiuso in corner. Sugli sviluppi Rigoni impatta male nel tentativo di mettere in mezzo.

8′ idea meravigliosa di Galassi per Cecconi, che riceve in area, si sistema il pallone e batte Farina con una conclusione potente e precisa. Santarcangelo 1-Frugesport 0.

12′ Cecconi va via a destra, guadagna la linea di fondo, ma il suo cross è bloccato dal portiere ospite.

17′ dopo una palla persa dai locali, Pirro avanza e va al tiro da fuori area, Davide Maioli devia oltre la traversa.

18′ Zanni rimette velocemente per Bascioni, cogliendo impreparata la retroguardia ospite, il traversone del numero 18 per Cecconi è intercettato.

21′ cross di Caverzan dall’out di destra, Cecconi scaraventa in rete, completando la doppietta personale. Nuova corsa del numero nove sotto la curva gialloblu.

24′ il tentativo di battuta di Naldi per poco non si trasforma in un assist per Pirro, che non riesce a deviare per questione di centimetri, Hysa fa sua la sfera.

29′ primo angolo per gli ospiti, battuto velocemente, il cross di Naldi viene stoppato sul nascere.

30′ Cecconi appoggia per Zanni, che dal vertice dell’area alza decisamente la mira.

33′ punizione per la Frugesport: batte Nadir, Zuccarino impatta di testa, Hysa risponde presente.

38′ il tiro-cross di Mambelli si spegne a fondo campo.

44′ Caverzan si ritrova il pallone tra i piedi al limite dell’area, il suo tiro non impensierisce Farina, che blocca senza affanni.